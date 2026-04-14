Создатели киберпанк-платформера Replaced опубликовали релизный трейлер

Thunderful и разработчик Sad Cat Studios сегодня выпустили Replaced, сюжетный 2.5D платформер с пиксельной киберпанк-эстетикой, а заодно представили релизный трейлер игры.

Сочетая кинематографическое исследование и динамичный платформенный экшен, Replaced переносит вас в альтернативную Америку 1980-х годов, преображённую ядерной катастрофой. В этом мрачном, атмосферном мире вы будете исследовать унылый город Феникс, общаясь с угнетённым населением.

Ваша миссия — раскрыть секреты, которые хранит зловещая корпорация «Феникс», в истории, исследующей «человечность, идентичность и контроль» через плеяду «морально сложных» персонажей. Вы играете за R.E.A.C.H., искусственный интеллект, запертый в человеческом теле против своей воли, и должны раскрыть скрытые планы Феникса.

Игра Replaced уже доступна для Xbox Series X|S и ПК. Она также доступна в Xbox Game Pass с первого дня.