Стильный киберпанк-платформер Replaced получил хвалебный трейлер

Опубликован хвалебный трейлер для Replaced — стильного пиксельного 2D экшен-платформера от студии Sad Cat Studios. Видео демонстрирует признание игры критиками и игроками, а также подчёркивает её ключевые особенности: мрачную атмосферу альтернативной Америки 1980-х, пережившей последствия ядерной катастрофы, и необычный сюжет о искусственном интеллекте, запертом в человеческом теле.

Геймплей сочетает динамичные рукопашные схватки, исследование уровней и постепенное развитие способностей персонажа, формируя насыщенный киберпанк-триллер с акцентом на стиль и хореографию боёв.

Replaced уже доступна на Xbox Series X/S, а также входит в библиотеку Xbox Game Pass. На ПК игру можно приобрести в Steam и GOG.