ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Replaced 14.04.2026
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер, Научная фантастика
6.8 168 оценок

В новом обновлении Replaced добавили множество функций, запрошенных сообществом

monk70 monk70

Sad Cat Studios выпустили новое обновление для REPLACED, включающее в себя множество функций, запрошенных игроками. Согласно сообщению, оно включает в себя множество вещей, о которых игроки оставляли отзывы. Хотя игра изначально разрабатывалась для отображения в формате 21:9, теперь чёрные полосы можно убрать, если вы играете на портативной консоли или мониторе 16:9.

Также добавлены выбор уровня и отслеживание коллекционных предметов, что было крайне необходимо, а если темп игры кажется вам немного медленным, теперь можно пропускать диалоги — отлично подходит для повторных прохождений.

Если вас интересует, когда выйдет патч на Xbox, команда сообщила, что сейчас он находится на стадии сертификации на консолях, и, будем надеяться, выйдет очень скоро.

Обновления
11
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий