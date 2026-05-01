В новом обновлении Replaced добавили множество функций, запрошенных сообществом

Sad Cat Studios выпустили новое обновление для REPLACED, включающее в себя множество функций, запрошенных игроками. Согласно сообщению, оно включает в себя множество вещей, о которых игроки оставляли отзывы. Хотя игра изначально разрабатывалась для отображения в формате 21:9, теперь чёрные полосы можно убрать, если вы играете на портативной консоли или мониторе 16:9.

Также добавлены выбор уровня и отслеживание коллекционных предметов, что было крайне необходимо, а если темп игры кажется вам немного медленным, теперь можно пропускать диалоги — отлично подходит для повторных прохождений.

Если вас интересует, когда выйдет патч на Xbox, команда сообщила, что сейчас он находится на стадии сертификации на консолях, и, будем надеяться, выйдет очень скоро.