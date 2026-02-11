В Steam вышла демо-версия киберпанк-платформера Replaced

Студия Sad Cat Studios сообщила в Steam, что публичная демо-версия амбициозного 2.5D-экшн-платформера Replaced официально стала доступна для всех игроков.

Привет всем! Мы невероятно рады сообщить, что демоверсия Replaced официально вышла. Путь к этому был долгим, и мы безмерно благодарны за вашу поддержку - это очень много для нас значит. Это первый раз, когда мы даем игру вам в руки, и мы с нетерпением ждем ваших отзывов (хотя, конечно, немного волнуемся!). Спасибо, что остаетесь с нами. Надеемся, вам понравится ваше первое путешествие в этот мир.

В демо-версии игрокам предстоит взять на себя роль R.E.A.C.H. - искусственного интеллекта, насильно заключенного в неподатливом человеческом теле. Действие разворачивается в альтернативной Америке 1980-х, измененной до неузнаваемости ядерной катастрофой. Город Финикс превратился в цитадель всевластной Корпорации: это рай для коррупционеров, где процветает бандитизм, а человеческая жизнь стала лишь разменной монетой.



Продираясь через инстинкты и эмоции, которые чужды цифровому разуму, R.E.A.C.H. предстоит узнать, с какой целью его создали. Морально неоднозначные персонажи и медленное раскрытие мира, доведенного до предела, заставят игрока усомниться в том, что значит быть живым.

Полноценный релиз Replaced состоится 12 марта.