Сложный шутер REPLIKATOR добрался до консолей ©

Инди-издатель Ratalaika Games и Meridian4 вместе с независимым разработчиком игр R_Games объявили, что их сложный ретро-шутер-roguelite REPLIKATOR стал доступен для консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах.

Эта игра в жанре roguelite сочетает в себе быстрый геймплей и постоянный опыт раскрытия тайны смертельной саги о том, что произошло в исследовательском комплексе.

Replikator предлагает любителям шутеров научно-фантастический сеттинг, в котором игровой процесс сосредоточен на исследовании запутанных лабиринтов космических станций и сражениях с полчищами врагов. Десятки видов оружия и имплантатов (пассивные навыки) помогают игроку, но также необходимы зоркий глаз и уклончивые движения, чтобы избежать града пуль и притаившихся монстров. Если персонаж игрока погибнет, то он возродится в самом начале, но благодаря найденным ресурсам сможет купить постоянные улучшения, которые помогут ему продвинуться вперед в следующем прохождении.