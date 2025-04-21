Авторам популярной хоррор-игры R.E.P.O. нравятся моды от пользователей, но они просят создателей лишь об одном одолжении

Разработчики инди-хита R.E.P.O. открыто поддерживают сообщество моддеров и признаются, что получают удовольствие от творчества игроков. Однако в недавнем видео от команды авторов они вежливо обратились с просьбой: оптимизировать модификации, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на серверы.

Мы поощряем моды. Нам очень нравится, когда люди добавляют в игру что-то своё. Но при этом мы хотим попросить моддеров — пожалуйста, следите за тем, сколько трафика ваши моды отправляют на сервер. Это действительно важно для нас.

Под этим замечанием студия semiwork, скорее всего, имеет в виду моды, увеличивающие размер лобби выше стандартных шести игроков. Подобная практика уже приводила к проблемам в других проектах, вроде Content Warning, где модификации с расширенными лобби вынужденно отключили из-за высокой нагрузки на инфраструктуру. R.E.P.O. хоть и стал громким успехом, но всё ещё остаётся проектом маленькой студии с ограниченным бюджетом и физическими ресурсами команды.

Игроки подтверждают, что с увеличением числа участников игра становится заметно хаотичнее. Сложнее следить за командой, различать погибших и выживших, а голосовой чат превращается в настоящий хаос. Тем не менее, большинство модов не влияют на производительность игры — от косметических изменений до новых геймплейных фишек. Один из самых популярных — MoreHeadPlus, добавляющий безумное количество шапок и масок, превращающих роботов в нечто среднее между Принцессой Пич и Черепашкой-ниндзя.

Все актуальные и интересные моды для R.E.P.O. можно найти прямо на нашем сайте в соответствующем разделе. Там же выложен полный русификатор с локализованными текстурами, а также адаптированную версию игры для Android.

В финале своего видео разработчики пообещали не останавливаться и продолжать регулярно выпускать обновления, основанные на пожеланиях сообщества. Оптимизация, поддержка модов и новые возможности — всё это остаётся в фокусе студии semiwork.