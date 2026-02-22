Грядущее обновление R.E.P.O. станет значительно крупнее, чем планировалось изначально

Разработчики R.E.P.O. опубликовали новый дневник разработки, в котором рассказали о содержимом следующего крупного обновления. Судя по представленным деталям, апдейт заметно вырос в масштабе по сравнению с первоначальной концепцией.

Изначально команда собиралась сосредоточиться преимущественно на косметических изменениях, однако в процессе работы планы расширились. Теперь обновление включает не только визуальные новинки, но и ряд геймплейных улучшений, дополнительные механики, а также большое количество новых предметов.

Одним из ключевых направлений станет переработка магазинов внутри игры. Авторы обновят внешний вид уже существующей торговой точки и добавят несколько новых локаций с уникальным дизайном и собственными активностями. Разработчики намекают, что некоторые магазины могут скрывать секретные комнаты, однако подробности пока не раскрываются.

Параллельно команда активно работает над системой косметических предметов. По словам создателей, уже сформирована понятная модель их получения. Особое внимание уделяется тому, чтобы косметика выглядела естественной частью игрового мира и не выбивалась из общей атмосферы проекта.

Дата выхода обновления пока не объявлена, но разработчики обещают делиться новыми подробностями по мере продвижения работы.