Обновление R.E.P.O.: новая механика перегрузки, доработка оружия и матчмейкинг

Студия Semiwork выпустила новое видео с подробностями о предстоящих изменениях в R.E.P.O.. Разработчики рассказали о новой механике перегрузки (Overcharge), улучшениях оружия и матчмейкинга.

Перегрузка – новая механика

В поздних стадиях R.E.P.O. игроки часто усиливали захват с помощью улучшений настолько, что это позволяло безнаказанно расправляться с врагами. Чтобы усложнить геймплей поздних этапов, добавлена механика перегрузки:

При использовании захвата на врагах луч семибота начинает заряжаться;

луч семибота начинает заряжаться; Если заряд достигнет 100% , происходит взрыв ;

, происходит ; Совместное удержание врага с помощью нескольких захватов замедляет перегрузку.

Улучшение оружия и матчмейкинг в R.E.P.O.

Точность стрельбы повышена, а ближний бой стал более отзывчивым и удобным;

повышена, а ближний бой стал более отзывчивым и удобным; Предметы теперь обладают большей прочностью;

теперь обладают большей прочностью; Матчмейкинг: появятся публичные и приватные лобби, а также кнопка исключения игроков.

Проблема с клонами

С ростом популярности R.E.P.O. в сети появились пиратские клоны игры с измененными названиями и кодом. Разработчики предупреждают, что официально игра доступна только на ПК (Steam) и призывают игроков сообщать о мошеннических версиях. Они так же предупредили игроков:

Все нелегальные копии, особенно размещенные на сторонних сайтах, являются нелицензионными и могут содержать вредоносный код, вирусы или использовать иные методы мошенничества.

Игра вышла в раннем доступе 26 февраля 2025 года и доступна на ПК (Steam).