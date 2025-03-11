Онлайн инди-хоррора R.E.P.O. превысил 145 тысяч одновременных игроков в Steam

Инди-хоррор R.E.P.O. продолжает привлекать пользователей. В минувшие выходные игра достигла нового рекорда — более 145 тысяч одновременных игроков в Steam. В результате она заняла 3-е место среди бестселлеров на прошлой неделе, уступив лишь Monster Hunter Wilds. В то же время рейтинг игры остаётся впечатляющим — 96% положительных отзывов.

R.E.P.O. погружает игроков в уникальный мир, где человечество исчезло в глубине веков, оставив место роботам и различным монстрам. Главной целью является поиск и добыча ценных останков древней цивилизации. Однако, чтобы достичь цели, игроки должны постоянно быть настороже, ведь зловещие существа не дремлют и готовы напасть в любой момент.

Игра предлагает кооперативный режим на шесть человек, сочетая элементы хоррора с юмористическими нотками. Несмотря на отсутствие масштабной рекламной кампании, R.E.P.O. быстро приобрела популярность и стала настоящим хитом среди игроков в начале 2025 года.