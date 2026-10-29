R.E.P.O. получает обновление Sunstone с курортом Sunstone Valley и врагом-пони

В популярном кооперативном хорроре R.E.P.O. стало ещё больше способов погибнуть во время очередной вылазки. Студия Semiwork выпустила обновление Sunstone и представила релизный трейлер, посвящённый новым локациям, противникам и предметам.

Главным нововведением стал Sunstone Valley Resort — курортный комплекс, который пополнил список опасных мест для исследования. Как и прежде, игрокам предстоит искать ценные вещи и стараться доставить их до точки эвакуации, не разбив по дороге и не угодив в лапы монстров.

Среди новых угроз появился противник по имени Pony. Несмотря на довольно безобидное название, встреча с ним вряд ли сделает очередную экспедицию приятнее. Кроме того, разработчики добавили новые предметы, которые можно использовать во время вылазок.

Обновление Sunstone уже доступно в R.E.P.O. на PC в Steam.