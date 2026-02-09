В R.E.P.O. появится Defibro - робот для спасения команды и соло-игроков

Разработчики кооперативного экшена R.E.P.O. представили главное нововведение грядущего обновления — робота-помощника Defibro. Этот компактный дроид предназначен для экстренных ситуаций: при обнаружении погибшего игрока он автоматически активируется, воскрешает товарища и сразу после этого самоликвидируется. Задача выполнена — робот пожертвовал собой ради команды.

Ключевая особенность Defibro заключается в том, что его можно носить с собой в инвентаре. Если персонаж погибает, имея робота при себе, Defibro тут же срабатывает и возвращает игрока в бой. Механика работает не только в кооперативе, но и в одиночном режиме, что делает новинку особенно полезной для соло-прохождения.

Помимо добавления робота-реаниматора, обновление улучшит интерфейс. Игроки смогут просматривать карту даже в состоянии Tumbled — например, после падения или оглушения. Это упростит навигацию в напряжённых ситуациях и повысит шансы на выживание.