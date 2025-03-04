В Steam хайпует новый мемный кооперативный хоррор R.E.P.O.

R.E.P.O. - кооперативный хоррор, полный черного юмора, в котором вам предстоит выносить ценные предметы с карт, захваченных монстрами. Игра дебютировала в раннем доступе 26 февраля. По оценкам авторов, Early Access продлится от шести до 12 месяцев.

Игра получила очень восторженный прием. В Steam уже более 6 000 отзывов, 97% из которых - положительные.

Игроки ценят авторский юмор и интересный геймплей, в котором большое внимание уделяется изобретательному использованию обширного физического движка, особенно при транспортировке предметов. Многие также вспоминают хит Lethal Company, утверждая, что R.E.P.O. является интересным развитием некоторых идей из этого хита, не являясь его простым клоном.

Ниже несколько примеров рецензий из Steam.

Эта игра заставила меня и моих друзей буквально плакать от смеха. Возможно, это моя игра года, хотя я до сих пор не знаю, как играть в нее на 100%. Меня убил один монстр, которым оказалась утка. Меня также несколько раз бросали в унитаз и били сковородкой. Я даю этой игре 1000/10.

Без сомнения, это лучшая игра в стиле Lethal Company со времен Lethal Company. Невероятно отполированная графика и анимация, разнообразные враги, жуткий дизайн уровней, великолепное звуковое сопровождение и неожиданные повороты в чате. Темп игры также самый веселый из всех игр этого жанра, в которые я играл до сих пор.

Эта игра вызывает те же чувства, что и Lethal Company на заре своего существования. Она предлагает действительно уникальный подход, который выделяет ее на фоне конкурентов. В нее абсолютно весело играть с друзьями, а физика здесь очень занимательная.

R.E.P.O. также достигает очень высоких результатов по активности. Каждый день с момента запуска игра устанавливает новый рекорд. Вчерашний рекорд составил 61 791 одновременно играющих игроков. Тот факт, что в понедельник игра показала даже лучшие результаты, чем в выходные, говорит о том, что она стала настоящим вирусным хитом, и интересно посмотреть, как высоко она поднимется.