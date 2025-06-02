Пиратская стратегия Republic of Pirates доберётся до PS5 и Xbox Series в конце 2025 года

Издатель PQube и разработчик Crazy Goat Games объявили, что выпустят пиратскую градостроительную и стратегию в реальном времени Republic of Pirates для PlayStation 5 и Xbox Series в конце 2025 года. Физическое издание также будет доступно для PlayStation 5.

Отправляйтесь в самое сердце Карибского моря и в Золотой век пиратства. В эту эпоху возможностей бесстрашные флибустьеры ищут свое счастье в открытом море, мародеры с черными парусами охотятся на испанские корабли с сокровищами, возвращающиеся из Нового Света, а предприимчивые каперы, воодушевленные своими «каперскими свидетельствами», пожинают плоды войны от своих влиятельных покровителей.

В центре этого беспощадного мира находится Республика Пиратов, могущественная лига пиратских кланов, связанных общей идеологией, амбициями и кодексом чести. Но хотя первые дни конфедерации были процветающими, жадность и зависть вскоре начали распространяться среди ее членов, что привело к жестокому мятежу и окончательному кровавому распаду.

Отправьтесь вернуть наследие своего отца и вершить правосудие над предателями, которые обидели вас. Превратите скромный форпост в обширное поселение, инвестируя в производственные здания, чтобы создать самодостаточную экономику. Используйте черный рынок для распределения ценных ресурсов и увеличения богатства ваших пиратских граждан. Нанимайте героических капитанов и командуйте мощным флотом в реальном времени, бороздя волны во имя завоевания. Освобождайте острова, побеждайте соперничающие фракции и управляйте сложными дипломатическими отношениями с мировыми сверхдержавами того времени.

Republic of Pirates впервые вышла на ПК в Steam и Epic Games Store 19 июня 2024 года.