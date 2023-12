Строительство пиратской империи в первом трейлере стратегии Republic of Pirates

Создание собственной Тортуги для армии пиратов звучит как рецепт кошмара муниципального планирования, но в Republic of Pirates эта работа покажется морским бризом.

Republic of Pirates была представлена на PC Gaming Show: Most Wanted сегодня с трейлером, демонстрирующим морское градостроительство, управление и бои на кораблях. Хотя в истории компьютерных игр есть длинная родословная пиратов, эта игра больше напоминает Anno 1800, чем Sea of Thieves или классику вроде Sid Meier's Pirates.

Вместо того чтобы сражаться с другими пиратскими капитанами или совершать военные преступления, Republic of Pirates предлагает вам построить пиратскую империю, вовремя отправляя поезда с награбленным добром для своих товарищей-отморозков. Следуя стандартам жанра градостроительства, вы будете планировать городские кварталы, оптимизировать сбор ресурсов, управлять рабочими и пытаться удовлетворить потребности растущего населения. Вы также будете расширяться на новые острова и захватывать поселения ради ресурсов.

В игре Republic вы будете сражаться с враждующими фракциями и строить свой собственный флот, чтобы совершать набеги и завоевывать свой уголок морей. Расширяя свое личное свободное пиратское государство в Republic of Pirates, вы используете самый важный инструмент каждого хорошего негодяя - агрессивные переговоры. Чтобы завоевать другие острова в открытом океане, вам придется столкнуться с вражескими флотами и обстрелять оборону их портов. Но это еще не вся игра в песочнице. В режиме кампании вы можете принимать заказы на сбор вознаграждений или нападать на определенные поселения в рамках своей экспансии.

Делая упор на создание и использование собственного флота, Republic открывает множество интересных игровых возможностей. Оптимизация цепочек поставок и поддержание населения в хорошем состоянии, а также его рост - все это гораздо больше похоже на настоящую авантюру в открытом море, когда это подпитывает ваше кораблестроение и рейдерство, в конце концов. В трейлере Republic of Pirates мы увидели лишь немного о строительстве кораблей и боях: Различные классы кораблей обладают такими характеристиками, как скорость, дальность, здоровье и огневая мощь, которые играют важную роль во время штурмов в стратегии реального времени.

Надежные методы расширения своей империи и уничтожения соперников с помощью широкой канонады станут открытием для Republic, чтобы бросить вызов другим нашим любимым градостроителям, когда игра появится в Steam и Epic Games Store в 2024 году.