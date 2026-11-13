Геймплейный трейлер Rescue Drone Simulator: Second Chance показал спасательные операции с дронами

Anraga Studios и The Farm 51 показали геймплей Rescue Drone Simulator: Second Chance — авиасимулятора о спасательных операциях с дронами. Ролик демонстрирует полёты в горящих зданиях, среди замёрзших достопримечательностей и в обрушенных туннелях, эвакуацию выживших и управление командой специалистов.

Игрокам предстоит направлять беспилотники в опасные зоны, спасать людей и расширять собственный парк техники. Дроны можно будет строить и настраивать под разные задачи.

Rescue Drone Simulator: Second Chance выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.