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Rescue Drone Simulator: Second Chance 1-й квартал 2027 г.
Экшен, Симулятор, Авиация, Тактика, От первого лица, От третьего лица, Песочница
10 1 оценка

Геймплейный трейлер Rescue Drone Simulator: Second Chance показал спасательные операции с дронами

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Anraga Studios и The Farm 51 показали геймплей Rescue Drone Simulator: Second Chance — авиасимулятора о спасательных операциях с дронами. Ролик демонстрирует полёты в горящих зданиях, среди замёрзших достопримечательностей и в обрушенных туннелях, эвакуацию выживших и управление командой специалистов.

Игрокам предстоит направлять беспилотники в опасные зоны, спасать людей и расширять собственный парк техники. Дроны можно будет строить и настраивать под разные задачи.

Rescue Drone Simulator: Second Chance выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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