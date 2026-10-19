Reshine позволит вернуть блеск забытым сокровищам - уютный симулятор выйдет 26 ноября

Иногда для хорошего отдыха достаточно тихого чердака, шума дождя за окном и старой вещи, которой можно подарить вторую жизнь. Reshine предлагает превратить реставрацию забытых антикварных предметов в расслабляющее приключение без спешки, сложных систем управления и жёстких ограничений по времени. Новый ролик демонстрирует основные механики симулятора, который выйдет на PlayStation 5 и ПК в Steam 26 ноября 2026 года.

Игрокам предстоит разбирать старинные предметы на отдельные детали, очищать поверхности от пыли и грязи, удалять ржавчину, шлифовать повреждённые участки и восстанавливать первоначальный внешний вид вещей. Для разных этапов работы понадобятся специальные инструменты, а последовательность действий можно выбирать самостоятельно. Здесь никто не торопит реставратора: главное — внимательно работать с каждой деталью и наблюдать, как потускневший предмет постепенно преображается.

После очистки можно заняться покраской и подобрать цвета по собственному вкусу. В итоге даже знакомая вещь способна получить совершенно новый облик. При этом предметы в игре связаны с историей: изучая их, игроки смогут узнавать больше о прошлом забытых сокровищ.

Reshine разрабатывает польская студия Quite OK Games. Авторы делают ставку на минималистичный интерфейс, приятные визуальные эффекты и атмосферу спокойствия, позволяющую отвлечься от повседневной суеты. Игра подойдёт тем, кто любит симуляторы уборки, творчество и удовольствие от наглядного результата собственного труда.