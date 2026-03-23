Capcom отметила 30-летие Resident Evil и поблагодарила фанатов серии

Легендарная хоррор-франшиза Resident Evil отметила своё 30-летие. Первая игра серии вышла 22 марта 1996 года и положила начало одной из самых известных игровых франшиз в жанре survival horror. В Японии серия известна под названием Biohazard.

По случаю юбилея исполнительный продюсер серии Дзюн Такеути обратился к поклонникам с благодарностью за многолетнюю поддержку. В своём обращении он отметил, что сообщество игроков сыграло ключевую роль в развитии франшизы на протяжении трёх десятилетий.

Продюсер также рассказал о результатах последней части — Resident Evil Requiem. По его словам, игре уже удалось привлечь более шести миллионов игроков по всему миру и стать самым быстро продаваемым проектом в истории серии.

События новой части вновь возвращают игроков в Раккун-Сити — место, где начиналась история Resident Evil. Разработчики попытались объединить ключевые элементы франшизы: атмосферу классического хоррора и динамичный экшен.

В завершение Такеути подчеркнул, что команда Capcom продолжит работать над новыми проектами во вселенной Resident Evil и пообещал поклонникам ещё больше впечатлений в будущем.