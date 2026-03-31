Энтузиаст создаёт ремейк культового хоррора Resident Evil 1 на Unreal Engine 5

YouTube-канал «Luli Studio» опубликовал два видео, демонстрирующих почти 20 минут геймплея его фанатского ремейка Resident Evil 1 на Unreal Engine 5. Так что, если вы фанат серии RE, вам определённо стоит их посмотреть.

Luli Studio — тот же автор, который стоит за фанатским ремейком Resident Evil 3.5 на Unreal Engine 5. Однако, в отличие от того проекта, этот ремейк не планируется к выпуску в открытый доступ. Он создан исключительно для портфолио.

В первом видео можно увидеть Джилл Валентайн, исследующую культовый особняк и сражающуюся с зомби. Во втором видео показан Крис Редфилд. Видео начинается с путешествия вглубь гор Арклей и заканчивается внутри особняка Спенсера.

Поскольку это проект одного человека, не стоит завышать ожидания. Он не отражает уровень того, чего может достичь AAA-студия на Unreal Engine 5. Тем не менее, он даёт представление о том, как могла бы выглядеть классическая игра Resident Evil с современной графикой и камерой от третьего лица.

Ходят слухи, что Capcom может работать над официальным ремейком первой Resident Evil. Однако данный фанатский проект не имеет к этому отношения, поэтому стоит учитывать этот момент.