Resident Evil 29.09.1997
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9 1 764 оценки

Энтузиаст создаёт ремейк культового хоррора Resident Evil 1 на Unreal Engine 5

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

YouTube-канал «Luli Studio» опубликовал два видео, демонстрирующих почти 20 минут геймплея его фанатского ремейка Resident Evil 1 на Unreal Engine 5. Так что, если вы фанат серии RE, вам определённо стоит их посмотреть.

Luli Studio — тот же автор, который стоит за фанатским ремейком Resident Evil 3.5 на Unreal Engine 5. Однако, в отличие от того проекта, этот ремейк не планируется к выпуску в открытый доступ. Он создан исключительно для портфолио.

В первом видео можно увидеть Джилл Валентайн, исследующую культовый особняк и сражающуюся с зомби. Во втором видео показан Крис Редфилд. Видео начинается с путешествия вглубь гор Арклей и заканчивается внутри особняка Спенсера.

Поскольку это проект одного человека, не стоит завышать ожидания. Он не отражает уровень того, чего может достичь AAA-студия на Unreal Engine 5. Тем не менее, он даёт представление о том, как могла бы выглядеть классическая игра Resident Evil с современной графикой и камерой от третьего лица.

Ходят слухи, что Capcom может работать над официальным ремейком первой Resident Evil. Однако данный фанатский проект не имеет к этому отношения, поэтому стоит учитывать этот момент.

13
15
Комментарии: 15
EmotionalHarvard

Зря он это рассказал, учитывая последнюю инфу о том что Capcom недавно сама взялась за Ремейк ремейка первой части, могут закрыть его проект это будет не первый закрытый инди ремейк от Capcom.

5uperNova

Ща прикроют

WerGC

есть RE remake

lucsses

Вылядит отлично. Вообще Resident Evil 1 обделённым остался ремейками. Нет, вроде ремейк то есть, но он почему то сделан с более менее приличной графикой, а вот к сожаленью с механикой Resident Evil 1996-99х годов, что очень странно и выглядит очень не очень по сравнению с ремейками Resident Evil 2, 3 и 4.

wollcroft

Ну, если для портфолио делает, то думаю, что придраться тут не к чему, а так были уже такие энтузиасты, которые на юнити делали, в итоге Capcom им запретили использовать принадлежащих издателю персонажей и торговую марку Resident Evil :(

