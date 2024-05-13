Ещё один инсайдер подтверждает существование обновленного ремейка Resident Evil

В 1998 году в окрестностях города Раккун-Сити начались жуткие события. Местные жители стали жертвами чудовищных нападений: по словам очевидцев, преступления совершались большими группами людей, впавших в состояние дикого безумия. Жертв, казалось, буквально разрывали на части и пожирали, оставляя после себя лишь обглоданные кости и ошмётки плоти.

Полиция была бессильна — найти преступников не представлялось возможным. Тогда к расследованию подключили спецотряд S.T.A.R.S., состоящий из двух команд — «Альфа» и «Браво». Вам нужно взять под своё управление одного из бойцов команды «Альфа» — либо могучего Криса Редфилда, либо ловкую Джилл Валентайн.

Вам предстоит исследовать зловещий особняк, кишащий зомби и чудовищными мутантами. Конечная цель — разгадать тайну этого жуткого места и выбраться из него живым. Однако далеко не вся усадьба доступна с самого начала. Чтобы открыть путь в новые локации, вам придётся решать замысловатые головоломки, побеждать опасных монстров и находить ключи, коды доступа и прочие важные предметы. При этом инвентарь персонажа ограничен — каждая вещь занимает ячейку, а их количество невелико. У Джилл ячеек больше, чем у Криса — это одно из отличий персонажей.

В ходе приключения важно следить за показателем здоровья. Если оно опустится до нуля — герой погибнет. Чтобы восстановить силы можно использовать аптечки и разноцветные травы: зелёные, красные и синие. Каждая из них по-своему эффективна.