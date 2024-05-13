Ещё один инсайдер подтверждает существование обновленного ремейка Resident Evil

Недавно появилась информация о том, что помимо предстоящей Resident Evil 9, и по всей видимости ремейка Resident Evil 5, компания Capcom так же планирует выпустить обновлённый ремейк Resident Evil на RE Engine, выход которого будет приурочен к 30-летнему юбилею игры, который состоится уже в 2026-м году.
Сегодня существование ремейка подтвердил другой известный инсайдер - Даниэль Рихтман, который ранее уже делился точными инсайдами касательно различных фильмов и игр. Информацией об этом он поделился со своими подписчиками в Patreon.
Оригинальная Resident Evil вышла в 1996-м году на Playstation 2 и получила высокие оценки от критиков и игроков, после чего игра была портирована на PC и другие платформы. В 2002-м году вышел ремейк игры для GameCube, который затем был неоднократно переиздан Capcom для различных поколений консолей.
Оригинальная вышла на PlayStation 1 а не на второй, второй тогда еще
Речь про римейк 2004 года // Александр Ковалёв
Там прям написано про оригинал, а не про ремейк. Читать надо...
100% все они у 4de инсайды берут!)
Смешно было видеть вскукареки типов будто сегодняшние тенденции не позволят Капком выпустить ремейк 5 резика) // Айгиз Исянюлов