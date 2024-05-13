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Resident Evil 29.09.1997
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.1 1 352 оценки

Ещё один инсайдер подтверждает существование обновленного ремейка Resident Evil

AceTheKing
Новости

Недавно появилась информация о том, что помимо предстоящей Resident Evil 9, и по всей видимости ремейка Resident Evil 5, компания Capcom так же планирует выпустить обновлённый ремейк Resident Evil на RE Engine, выход которого будет приурочен к 30-летнему юбилею игры, который состоится уже в 2026-м году.

Сегодня существование ремейка подтвердил другой известный инсайдер - Даниэль Рихтман, который ранее уже делился точными инсайдами касательно различных фильмов и игр. Информацией об этом он поделился со своими подписчиками в Patreon.

Оригинальная Resident Evil вышла в 1996-м году на Playstation 2 и получила высокие оценки от критиков и игроков, после чего игра была портирована на PC и другие платформы. В 2002-м году вышел ремейк игры для GameCube, который затем был неоднократно переиздан Capcom для различных поколений консолей.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Action and Horror

Оригинальная вышла на PlayStation 1 а не на второй, второй тогда еще

2
Пользователь ВКонтакте

Речь про римейк 2004 года // Александр Ковалёв

-3
IbruhmanI Пользователь ВКонтакте

Там прям написано про оригинал, а не про ремейк. Читать надо...

0
CrispSundew

100% все они у 4de инсайды берут!)

0
Пользователь ВКонтакте

Смешно было видеть вскукареки типов будто сегодняшние тенденции не позволят Капком выпустить ремейк 5 резика) // Айгиз Исянюлов

0