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Resident Evil 29.09.1997
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9 1 576 оценок

Фанаты серии Resident Evil сделали многоголосовую русскую озвучку документального фильма "Обитель Зла Джорджа Ромеро"

КИТ GAMES КИТ GAMES

Январь 2025 года принёс с собой премьеру документалки “Обитель зла Джорджа Ромеро» — в которой раскрыта история так и не снятого фильма по вселенной Resident Evil.

В конце XX века немецкая кинокомпания Constantin Film приобрела права на экранизацию культовой игры от Capcom, а на роль режиссёра и сценариста пригласили самого Джорджа Ромеро.
Однако через год его неожиданно уволили. После выхода в 2002 году фильма Пола Андерсона история была забыта, но загадки остались: почему проект Ромеро так и не увидел свет и что на самом деле привело к его отстранению?

"Режиссёр документального фильма размышляет: что скрывается за этим нереализованным проектом – утраченный шедевр ужасов, достойная экранизация или неизбежный крах?"
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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ConservativeMordecar

еее круто

1
SULIK 712

это конечно хорошо, но если вы уж взялись за озвучку то делайте хотя бы на норм микрофоне, а то звук как из туалета. Сейчас даже в игровых наушниках нормальные микрофоны

1
Agentdead

У меня за 700₽ науши, говорят норм микро.

1
КИТ GAMES

Я дико извиняюсь, Вы только вступление послушали, где идёт озвучка кинокомпаний и предупреждений ?

SULIK 712 КИТ GAMES

я начал, но потом в перемотке послушал до конца, гул стоит как будто очень сильное эхо , прям по ушам бьет. Получается не микрофон, а помещение не подготовлено в котором записывали озвучку

xmyr4ik

Годнота

1
Jesus_M

от "pazl voice" озвучка была приятней