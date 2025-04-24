Фанаты серии Resident Evil сделали многоголосовую русскую озвучку документального фильма "Обитель Зла Джорджа Ромеро"

Январь 2025 года принёс с собой премьеру документалки “Обитель зла Джорджа Ромеро» — в которой раскрыта история так и не снятого фильма по вселенной Resident Evil.

В конце XX века немецкая кинокомпания Constantin Film приобрела права на экранизацию культовой игры от Capcom, а на роль режиссёра и сценариста пригласили самого Джорджа Ромеро.

Однако через год его неожиданно уволили. После выхода в 2002 году фильма Пола Андерсона история была забыта, но загадки остались: почему проект Ромеро так и не увидел свет и что на самом деле привело к его отстранению?

"Режиссёр документального фильма размышляет: что скрывается за этим нереализованным проектом – утраченный шедевр ужасов, достойная экранизация или неизбежный крах?"