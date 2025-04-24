Фанаты серии Resident Evil сделали многоголосовую русскую озвучку документального фильма "Обитель Зла Джорджа Ромеро"

Январь 2025 года принёс с собой премьеру документалки “Обитель зла Джорджа Ромеро» — в которой раскрыта история так и не снятого фильма по вселенной Resident Evil.
В конце XX века немецкая кинокомпания Constantin Film приобрела права на экранизацию культовой игры от Capcom, а на роль режиссёра и сценариста пригласили самого Джорджа Ромеро.
Однако через год его неожиданно уволили. После выхода в 2002 году фильма Пола Андерсона история была забыта, но загадки остались: почему проект Ромеро так и не увидел свет и что на самом деле привело к его отстранению?
"Режиссёр документального фильма размышляет: что скрывается за этим нереализованным проектом – утраченный шедевр ужасов, достойная экранизация или неизбежный крах?"
еее круто
это конечно хорошо, но если вы уж взялись за озвучку то делайте хотя бы на норм микрофоне, а то звук как из туалета. Сейчас даже в игровых наушниках нормальные микрофоны
У меня за 700₽ науши, говорят норм микро.
Я дико извиняюсь, Вы только вступление послушали, где идёт озвучка кинокомпаний и предупреждений ?
я начал, но потом в перемотке послушал до конца, гул стоит как будто очень сильное эхо , прям по ушам бьет. Получается не микрофон, а помещение не подготовлено в котором записывали озвучку
Годнота
от "pazl voice" озвучка была приятней