HD-ремастер Resident Evil получил новый 4K-текстурный пакет размером 16 ГБ

Моддер Arcturium выпустил новый 4K-текстурный пакет для Resident Evil HD REMASTER. Этот пакет улучшает все фоны игры, а также главных персонажей.

Arcturium использовал инструменты искусственного интеллекта для улучшения оригинальных текстур. Более того, он попытался сделать игру немного ярче.

Желающие могут скачать этот новый пакет текстур 4K по этой ссылке. Наверху вы также найдете видео. В нём представлены несколько сцен «до» и «после». Таким образом, оно даст вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать.