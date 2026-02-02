ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil 29.09.1997
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9 1 710 оценок

HD-ремастер Resident Evil получил новый 4K-текстурный пакет размером 16 ГБ

monk70 monk70

Моддер Arcturium выпустил новый 4K-текстурный пакет для Resident Evil HD REMASTER. Этот пакет улучшает все фоны игры, а также главных персонажей.

Arcturium использовал инструменты искусственного интеллекта для улучшения оригинальных текстур. Более того, он попытался сделать игру немного ярче.

Желающие могут скачать этот новый пакет текстур 4K по этой ссылке. Наверху вы также найдете видео. В нём представлены несколько сцен «до» и «после». Таким образом, оно даст вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать.

Комментарии:  18
AdriftDylan

Танковое управление бы убрали лучше.А так на соснолях я и в детстве наигрался.

15
RРG

сам убери, там переключатель современное упр. есть, можешь танцевать вокруг зомби а патроны вообще не нужны)

11
брaтанчик

Так там есть альтернатива

1
AdriftDylan RРG

А да?Ну окей ошибся,давно играл.Мне на Соньке 1 и оригинал не зашел,не прошел.А вот вторая шедевр.

8
Legend_of_the_Hero

Отличная работа. Появился повод перепройти.

11
inkomniak

Ляпотааааа)))

6
Rimidalv

Получилось годно.

6
Denv3r 13

Какая красота стала!!!

4
Денис Сидоров 5

В старых резиках такое звуковое сопровождение шикарное было, полностью погружали в игру

2
BigTrain

4к текстуры это хорошо, но атмосферу испортили 1-42 яркий пример.

1
J a r v i s

Мб поиграл бы, но бесит эта фиксированная камера

1
maxxw

Было бы желание перепройти..

LethalApple

Офигительно. Пора переиграть еще разок.