HD-ремастер Resident Evil получил новый 4K-текстурный пакет размером 16 ГБ

Моддер Arcturium выпустил новый 4K-текстурный пакет для Resident Evil HD REMASTER. Этот пакет улучшает все фоны игры, а также главных персонажей.
Arcturium использовал инструменты искусственного интеллекта для улучшения оригинальных текстур. Более того, он попытался сделать игру немного ярче.
Желающие могут скачать этот новый пакет текстур 4K по этой ссылке. Наверху вы также найдете видео. В нём представлены несколько сцен «до» и «после». Таким образом, оно даст вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать.
Танковое управление бы убрали лучше.А так на соснолях я и в детстве наигрался.
сам убери, там переключатель современное упр. есть, можешь танцевать вокруг зомби а патроны вообще не нужны)
Так там есть альтернатива
А да?Ну окей ошибся,давно играл.Мне на Соньке 1 и оригинал не зашел,не прошел.А вот вторая шедевр.
Отличная работа. Появился повод перепройти.
Ляпотааааа)))
Получилось годно.
Какая красота стала!!!
В старых резиках такое звуковое сопровождение шикарное было, полностью погружали в игру
4к текстуры это хорошо, но атмосферу испортили 1-42 яркий пример.
Мб поиграл бы, но бесит эта фиксированная камера
Было бы желание перепройти..
Офигительно. Пора переиграть еще разок.