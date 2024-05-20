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Resident Evil 29.09.1997
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9 1 369 оценок

Инсайдер Dusk Golem назвал чушью слухи о ремейке оригинальной Resident Evil

Gutsz
Новости

В последнее время всё чаще появляются инсайды и утечки о создании ремейка культовой Resident Evil 1997 года. Хоррор даже сейчас для многих игроков остаётся эталонным представителем жанра с интересным сюжетом и механиками. Нет ничего удивительного в том, что многие геймеры хотят увидеть обновлённую версию знаменитой игры с современной графикой и управлением. Тем не менее, у разработчиков из Capcom совершенно другие планы, и по данным авторитетного инсайдера с ником Dusk Golem, работа над ремейком оригинальной Resident Evil в данный момент не ведётся.

Судя по всему, ряд недобросовестных пользователей в социальных сетях и на форумах решили воспользоваться популярностью Dusk Golem и желанием фанатов услышать о существовании ремейка самой первой Resident Evil. Прикрываясь именем авторитетного инсайдера или частично ссылаясь на него, они породили целую волну неправдоподобных слухов. Позднее эти слухи докатились и до других авторов утечек, которые, очевидно, просто воспользовались удачным моментом для поднятия своей популярности в сообществе. В результате за одну неделю появилось несколько сенсационных подробностей о якобы обновлённой версии Resident Evil, что, конечно, не имеет ничего общего с реальностью.

Dusk Golem в своём последнем сообщении поспешил развеять все слухи о ремейке оригинальной Resident Evil. Он отдельно отметил, что никогда не сообщал ничего подобного и просит не прикрываться его именем для обмана геймеров. По данным инсайдера, у Capcom нет планов на ремейк первой игры. Компания в ближайшее время собирается сконцентрироваться на других проектах, а все подобные слухи являются "полной чушью", заявил инсайдер.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
saa0891

Мне кажется изначально было понятно что Capcom не будет делать ремейк ремейка, хотя конечно я бы с руками оторвал новый ремейк первой части, странно что про ремейк Code: Veronica ни чего не слышно, тоже очень хотелось бы.

1
Озверин

может, ему просто лещей надавало издательство.

0
EmotionalHarvard

Печальная новость если это так...

-1
Пользователь ВКонтакте

Сейчас чушь на чуше. // Алексей Щелоков

-1
Анна Кранцове

АХахахаххаха Автор думает что я даже через год не узнаю свой скрин ))))))))))

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3006946948

-1
no homo

Щас бы даск голему верить.

-2