Инсайдер Dusk Golem назвал чушью слухи о ремейке оригинальной Resident Evil

В последнее время всё чаще появляются инсайды и утечки о создании ремейка культовой Resident Evil 1997 года. Хоррор даже сейчас для многих игроков остаётся эталонным представителем жанра с интересным сюжетом и механиками. Нет ничего удивительного в том, что многие геймеры хотят увидеть обновлённую версию знаменитой игры с современной графикой и управлением. Тем не менее, у разработчиков из Capcom совершенно другие планы, и по данным авторитетного инсайдера с ником Dusk Golem, работа над ремейком оригинальной Resident Evil в данный момент не ведётся.
Судя по всему, ряд недобросовестных пользователей в социальных сетях и на форумах решили воспользоваться популярностью Dusk Golem и желанием фанатов услышать о существовании ремейка самой первой Resident Evil. Прикрываясь именем авторитетного инсайдера или частично ссылаясь на него, они породили целую волну неправдоподобных слухов. Позднее эти слухи докатились и до других авторов утечек, которые, очевидно, просто воспользовались удачным моментом для поднятия своей популярности в сообществе. В результате за одну неделю появилось несколько сенсационных подробностей о якобы обновлённой версии Resident Evil, что, конечно, не имеет ничего общего с реальностью.
Dusk Golem в своём последнем сообщении поспешил развеять все слухи о ремейке оригинальной Resident Evil. Он отдельно отметил, что никогда не сообщал ничего подобного и просит не прикрываться его именем для обмана геймеров. По данным инсайдера, у Capcom нет планов на ремейк первой игры. Компания в ближайшее время собирается сконцентрироваться на других проектах, а все подобные слухи являются "полной чушью", заявил инсайдер.
Мне кажется изначально было понятно что Capcom не будет делать ремейк ремейка, хотя конечно я бы с руками оторвал новый ремейк первой части, странно что про ремейк Code: Veronica ни чего не слышно, тоже очень хотелось бы.
может, ему просто лещей надавало издательство.
Печальная новость если это так...
Сейчас чушь на чуше. // Алексей Щелоков
АХахахаххаха Автор думает что я даже через год не узнаю свой скрин ))))))))))
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3006946948
Щас бы даск голему верить.