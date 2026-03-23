Resident Evil 29.09.1997
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9 1 755 оценок

К тридцатилетию франшизы актеры из оригинального Resident Evil (1996) снова вернулись к своим ролям

BrilliantPandarus BrilliantPandarus

Возвращение состоялось на фанатском канале Residence of Evil, к своим ролям вернулись: Чарли Краславски (Крис), Грег Смит (Барри), Эрик Пириус (Альберт) Линда (Ребекка).

ФАНАТСКИЙ ВИЛЬМ "ВОСКРЕШЕНИЕ"

Сюжет фильма разворачивается в 2021 году и повествует о новой вспышке в Роза-Энферме, Мексика, где готовится нечто зловещее. По мере того, как растущая вражда разделяет старое и новое в непрекращающейся борьбе с биотерроризмом, знакомые герои вынуждены вмешаться, столкнувшись со своим прошлым. Фильм получил хвалебные отзывы от всего фанатского сообщества и даже лучшей экранизацией культовой серии

Black3D

Ахаха)) Седой спецназ)) Мельком глянул и даже этот фильм лучше реквиема так как событий больше чем в жалком игровом поделии))

K0t Felix

Хочетсо его чекнуть

