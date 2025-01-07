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Resident Evil 29.09.1997
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9 1 510 оценок

Как Джордж Ромеро видел "Обитель зла"? Смотрим трейлер

Simple Jack
Новости

Наступил январь, а это значит, что грядут показы долгожданного документального фильма "Обитель зла Джорджа Ромеро", повествующего о неснятой полнометражной картине, основанной на франшизе Resident Evil.

В 1998 году Constantin Film решила вывести Resident Evil, легендарную видеоигру ужасов, разработанную Capcom, на большой экран. Они привлекли человека, который переопределил жанр зомби Джорджа Ромеро, для адаптации проекта. Но, несмотря на идеальное сочетание величайших умов ужасов, видение Ромеро для Resident Evil так и не было реализовано. Теперь, впервые, документальный фильм Брэндона Сэлисбери раскрывает скрытую историю, стоящую за проектом, который пленил как фанатов, так и индустрию ужасов.

На западных стримингах новинка выходит 7 января.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
kaka qp0H

трелер из отрезков старых фильмов?

1
novoegovnovoe
экономия данных откл
1
Scorpion_GamePlay

да да, давайте думать как бы да кабы и все хотелки всех смотреть

0