Как Джордж Ромеро видел "Обитель зла"? Смотрим трейлер

Наступил январь, а это значит, что грядут показы долгожданного документального фильма "Обитель зла Джорджа Ромеро", повествующего о неснятой полнометражной картине, основанной на франшизе Resident Evil.
В 1998 году Constantin Film решила вывести Resident Evil, легендарную видеоигру ужасов, разработанную Capcom, на большой экран. Они привлекли человека, который переопределил жанр зомби Джорджа Ромеро, для адаптации проекта. Но, несмотря на идеальное сочетание величайших умов ужасов, видение Ромеро для Resident Evil так и не было реализовано. Теперь, впервые, документальный фильм Брэндона Сэлисбери раскрывает скрытую историю, стоящую за проектом, который пленил как фанатов, так и индустрию ужасов.
На западных стримингах новинка выходит 7 января.
трелер из отрезков старых фильмов?
да да, давайте думать как бы да кабы и все хотелки всех смотреть