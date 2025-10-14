Классическая трилогия Resident Evil получила феноменальный приём в GOG

Классическая трилогия Resident Evil достигла впечатляющих результатов в GOG, платформе, известной сохранением и переизданием старых игр для современных ПК. По словам представителей магазина, этот успех подтверждает, что взрослые геймеры сохраняют интерес к играм своего детства, даже несмотря на плотный график, полный работы, детей и других обязанностей.

Для GOG приоритет не ограничивается продажами: платформа стремится пробудить в аудитории ностальгию и обеспечить доступность классических игр для будущих поколений. В отличие от полноценных ремастеров, GOG предпочитает обновлять оригинальные версии, сохраняя при этом аутентичный игровой опыт. Эта модель сохранения была успешно опробована CD Projekt, которой пришлось вести переговоры с Capcom, чтобы перенести игры в GOG после многих лет сопротивления японского разработчика.

Когда мы выпустили Resident Evil в GOG, приём был просто феноменальным. У нас 94% положительных отзывов на все игры. И это также отразилось на продажах. Это доказало, что у игры есть своя аудитория. Классические версии, которые мы все помним с детства, по-прежнему ценны.

Инициатива GOG «Программа сохранения» — ещё один важный момент: программа направлена ​​на сохранение классических игр для будущего, но их адаптация для современных ПК оказалась сложнее, чем ожидалось. Помимо работы на современном оборудовании, игры должны поддерживать современные контроллеры и широкоэкранные дисплеи.

Среди основных проблем — устаревшие системы DRM, разработчики которых уже не существуют. GOG надеется, что существующие студии снимут эти средства защиты после окончания периода продаж, что в долгосрочной перспективе облегчит публичный доступ.

Успех трилогии Resident Evil подтверждает, что на современном рынке есть место для сохранения классики, демонстрируя, что даже несмотря на технологический прогресс, ностальгия остаётся мощным стимулом для игроков и платформ.