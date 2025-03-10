На Unreal Engine 5 был воссоздан особняк Спенсера из первой игры Resident Evil

Для всех поклонников Resident Evil есть отличная новость. На YouTube-канале «Souls Apart» создали потрясающую реконструкцию особняка Спенсера из первой части игры, используя Unreal Engine 5.

Это просто замечательно - увидеть весь особняк Спенсера в трёхмерном формате. Это также может дать нам некоторое представление о том, как может выглядеть ремейк RE на Unreal Engine 5. Теоретически, он может быть ещё лучше, чем оригинал.

К сожалению, этот фанатский ремейк RE Spencer Mansion недоступен для скачивания. Поэтому вы не сможете испытать его сами. Тем не менее, видео демонстрирует все его области.