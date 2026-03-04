По сообщениям инсайдера, в разработке находится ремейк Resident Evil 1

Недавние комментарии инсайдера Dusk Golem взволновали геймеров относительно будущего франшизы Resident Evil, особенно поклонников классических игр серии. По его словам, Capcom уже работает над несколькими ремейками.

По словам инсайдера, новый ремейк оригинальной Resident Evil недавно вошел в разработку, хотя до его выхода ещё несколько лет. Это будет второй ремейк игры, ранее вышедший на GameCube, но этот, как ожидается, будет адаптирован к современному стилю франшизы.

Поклонникам, с нетерпением ожидающим ремейка оригинальной Resident Evil, ещё предстоит долго ждать. По словам инсайдера, релиз должен занять от 4 до 7 лет. До этого мы должны сначала увидеть ремейк Resident Evil: Code Veronica, который станет следующим релизом франшизы и выйдет в следующем году, а затем Resident Evil Zero.