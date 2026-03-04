По сообщениям инсайдера, в разработке находится ремейк Resident Evil 1

Недавние комментарии инсайдера Dusk Golem взволновали геймеров относительно будущего франшизы Resident Evil, особенно поклонников классических игр серии. По его словам, Capcom уже работает над несколькими ремейками.
По словам инсайдера, новый ремейк оригинальной Resident Evil недавно вошел в разработку, хотя до его выхода ещё несколько лет. Это будет второй ремейк игры, ранее вышедший на GameCube, но этот, как ожидается, будет адаптирован к современному стилю франшизы.
Поклонникам, с нетерпением ожидающим ремейка оригинальной Resident Evil, ещё предстоит долго ждать. По словам инсайдера, релиз должен занять от 4 до 7 лет. До этого мы должны сначала увидеть ремейк Resident Evil: Code Veronica, который станет следующим релизом франшизы и выйдет в следующем году, а затем Resident Evil Zero.
Даск Голему верить в любом случае нельзя, это уже мем какой-то, если у него такой рыааальный источник внутри, то это чтож за дыра в безопасности у Капком, что у них улетает инфа об игре, которой до выхода еще 7 лет, лол...
Вот будет мем для Голема, если никаких Вероник и Зеро не будет и Капком просто выпустят Ремейк 5ой🤣
почему никто не добавляет ссылки на источники.. 😢
источник - "поверь мне брат"
что они с 1частью то тянут