Resident Evil HD Remaster и Resident Evil Zero стали доступны в GOG

Любителям совершать покупки в GOG, возможно, придется (по крайней мере, пока) отказаться от Resident Evil Requiem, впрочем, без хорошей дозы survival horror вас не оставят.

Дело в том, что сегодня в GOG, славящейся своей политикой отказа от антипиратской защиты (DRM-free), вышли сразу две части Resident Evil: это ремастер преквела Resident Evil Zero, вышедший в начале 2016 года для Steam, PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One, и Resident Evil HD Remaster, визуально улучшенный ремейк самой первой части, которая, в свою очередь, доступна на всех вышеупомянутых платформах с начала 2015 года.

Каждая из игр доступна со скидкой, поддерживает достижения клиента GOG Galaxy и сразу же была включена в программу GOG Preservation Program. Первоначальные версии первых трех частей Resident Evil уже некоторое время доступны в GOG, а Resident Evil Zero и Resident Evil HD Remaster должны стать символом продолжающегося сотрудничества с Capcom. В соцсетях даже появились выражения благодарности в адрес Capcom за ее веру в сохранение видеоигр и всем увлеченным сотрудникам компании, которые посвятили значительную часть своей энергии тому, чтобы сделать эти релизы возможными.

Вероятно, это реакция на недавнее интервью, в котором один из руководителей GOG рассказал, что в Capcom сначала вообще не понимали, зачем кому-то может понадобиться покупать оригинальные версии игр 90-х годов, поскольку существуют современные ремейки. Пришлось долго убеждать руководство Capcom, что ремейки — это далеко не все и что на оригиналы, которые можно играть на существующем оборудовании и без антипиратской защиты, тоже есть спрос.

Напомним, что оригинальная Resident Evil вышла на первой PlayStation и PC в 1996 году, а ремейк 2002 года изначально был доступен только на GameCube.