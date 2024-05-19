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Resident Evil 29.09.1997
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9 1 364 оценки

Resident Evil HD Remaster получила пакет HD-текстур, который обновляет все 2500 фонов

monk70
Новости

Моддер Arcturium выпустил новый пакет HD-текстур для обновленной HD-версии Resident Evil, вышедшей в 2015 году. RESCALE — это мод восстановления фонов, цель которого — обеспечить точность исходных фонов в версии для ПК. Как отметил моддер, этот пакет обновляет все 2500 фонов игры.

Моддер использовал как можно больше фонов из оригинальной версии Gamecube для своего проекта масштабирования и восстановления. Хотя эти фоны в три раза меньше тех, которые использовались в версии для ПК, они не были изменены в процессе масштабирования Capcom. Таким образом, они часто выглядят намного лучше. А когда это было невозможно, моддер улучшил фоны ПК.

В конце статьи вы можете найти несколько сравнительных скриншотов ванильных и модифицированных текстур. Эти скриншоты должны дать вам довольно хорошее представление о том, чего можно от них ожидать.

Скачать мод можно по ссылке.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Snake2105

Уже и так улучшенная классическая версия игры, Resident Evil HD Remaster. Так ещё и опять улучшенные HD-текстуры 😂 По второму кругу пошли. Лучше уже ждать ремейка

1
Real Slim Shady

это теперь Full HD. Через годик ещё выпустят 2К текстуры, потом 4К ещё через год.

0
Эдуард Астафьев Real Slim Shady

А потом 8К, а еще потом 16К.

0
Jay C

Эх 4К бы текстуры найти для этой игры )

1
JohnTornton

сделай сам

0
Кей Овальд

А неплохо. Но сейчас уж лучше ремейк подождать.

0
Demon-Lord

До него ещё 2 года, а оригинальный ремейк уже здесь и до сих пор великолепно играется.

1
Кей Овальд Demon-Lord

Не великолепно. Это консольное управление и двери просто чудовищны.

-1
JohnTornton Demon-Lord

если убрать прогрузку дверную то может быть, а так это невыносимый кал из прошлого века, который неиграбельный
если по кайфу тратить время на просмотр дверей, то лучше уж сходить в магазин дверей, там хоть может новую присмотришь
а в игре это отвратительно в 2024, да, и в 2015 уже было стрёмно

-1
Demon-Lord Кей Овальд

В прошлом году проходил впервые. Прошел 2ды с клавиатуры, проблем с управлением не испытал. Для дверей юзал мод на скип анимации (тоже самое делал и в 0ке).

1
anzip JohnTornton

убрать погрузку дверную с помощью трейнер можно

0
Denv3r 13

Отлично! Как раз только вчера игру установил чтобы пройти в 100 раз)

0