Resident Evil получила новую коллекцию лицензионных товаров от Insert Coin в честь 30-летия серии

Capcom продолжает праздновать 30-летие Resident Evil, представив новую линейку лицензионных товаров от бренда Insert Coin. Коллекция приурочена к юбилею серии, которая берет свое начало с релиза первой части 22 марта 1996 года. Все новинки выполнены в тематике культовой франшизы и уже доступны для фанатов.

Ассортимент включает одежду и аксессуары: от футболок и зонтов Umbrella до коллекционных ключей и кружек в стиле RE2. Цены начинаются от $6,84 за мелкие сувениры, такие как пины и магниты, а самым дорогим предметом стала куртка Леона Кеннеди из полиэстера стоимостью $97,03.

Дизайн коллекции сочетает в себе классические элементы франшизы с новыми маскотами, такими как Мистер Ракун. Эксклюзивные иллюстрации на предметах интерьера разработаны специально в честь 30-летия Resident Evil. Прием предварительных заказов уже открыт; начало поставок запланировано на июнь.