Resident Evil - японский документальный фильм, рассказывающий о зарождении жанра survival horror

В сети был опубликован документальный фильм японской телекомпании NHK, рассказывающий о создании Resident Evil на основе архивных документов, рассказов и интервью с создателями оригинальной игры, такими как Синдзи Миками, Хидеки Камия, Казунори Кадои и Ясухиро Анпо, а также другими участниками проекта.

В видео представлены первые технические демоверсии Resident Evil для PlayStation, а также картины, послужившие источником вдохновения для создания атмосферы и декораций франшизы Capcom, в том числе классический фильм «Зомби» 1978 года. Кроме того, в фильме рассказывается о названиях, которые обсуждались для игры, от Bloody Fear и Call of Death до Bio Slaughter и Scream, но в итоге выбор пал на Biohazard (Resident Evil — на Западе) и затем была собрана команда, занимавшаяся созданием survival horror.

В документальном фильме также рассказывается о том, как Миками и его сотрудники постепенно заложили основу для сюжета, который нам известен и сегодня, начав с очень разных набросков, а затем создав такие культовые сцены, как встреча с первым зомби или нападение зомби-собак, выпрыгивающих из окон.

На сегодняшний день проданный тираж серии Resident Evil превысил 167 миллионов копий, что делает ее одной из самых успешных франшиз в индустрии видеоигр, а все началось как раз с игры, изданной Capcom в 1996 году.