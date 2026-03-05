Слух о ремейке Resident Evil вновь вызвал спор о Джилл - многие фанаты против Саши Зотовой и просят вернуть Джулию Вот

После слухов о работе над ремейком самой первой Resident Evil общество поклонников хоррор-франшизы вновь охватили жаркие дебаты, и в центре внимания оказалась внешность легендарной Джилл Валентайн. Игроки разделились на два лагеря. С одной стороны - версия Джилл из ремейка 2002 года (и последующей RE5), которую воплотила модель Джулия Вот. С другой - облик из нелюбимого многими ремейка Resident Evil 3 (2020), созданный с модели Саши Зотовой. Судя по реакции сообщества, "каноническая" версия Джилл уверенно лидирует.
Опубликованный стримером NintendoSavant опрос с вопросом "Лучший дизайн Джилл Валентайн?" собрал более 2500 лайков и сотни комментариев. Подавляющее большинство респондентов отдают свой голос за классический ремейк с Джулией Вот, называя ее "настоящей Джилл". Особую остроту дискуссии придает вирусный пост, в котором блогер Rock Solid называет версию из ремейка Resident Evil 3 "самым большим даунгрейдом всех времен". Под скриншотами, сравнивающими обе модели, фанаты критикуют работу Capcom за "уродливую модель" и "эффект жирных волос", оставляя гневные комментарии.
Противники Джулии Вот парируют тем, что ее внешность слишком модельная для Джилл и что она уже старовата (40 лет). На данный момент Capcom официально не подтверждала слухи о ремейке первой Resident Evi.
наша Sasha Zotova самая красивая девочка среди всех девочек резика, это просто факт
Амеры точно тупые. Эти клоуны РЕАЛЬНО считают, что какая то страшная носатая американка более красива, чем Саша Зотова?
верните актрису из ролика резика 96 и сделайте ее такой же молодой
Это называется шизофрения и гонение на Зотову твари мне она норм показалась в 3 ремейке поиграйте в классику ебанашки Джилл там вообще как придавленная сапожница на лицо оставьте образ Джилл из 3 ремейка
Дилемма, конечно, справедливая. Обе версии хороши и имеют, как свои плюсы, так и минусы. Мне по-привычке, больше нравится Джулия Вот, однако на многих ракурсах в ремейке Резика 3 (Особенно перед зеркалом), версия Зотовой выглядит прям отлично. В Острове Смерти образ Джилл вышел ещё лучше, чем в ремейке. Если возьмут за основу вариант из Острова смерти для ремейка Резика 1, то буду не против. Однако в Резике 5 уже сильно привык к Джулии и не могу представить Зотову на ее месте.