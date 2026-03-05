Слух о ремейке Resident Evil вновь вызвал спор о Джилл - многие фанаты против Саши Зотовой и просят вернуть Джулию Вот

После слухов о работе над ремейком самой первой Resident Evil общество поклонников хоррор-франшизы вновь охватили жаркие дебаты, и в центре внимания оказалась внешность легендарной Джилл Валентайн. Игроки разделились на два лагеря. С одной стороны - версия Джилл из ремейка 2002 года (и последующей RE5), которую воплотила модель Джулия Вот. С другой - облик из нелюбимого многими ремейка Resident Evil 3 (2020), созданный с модели Саши Зотовой. Судя по реакции сообщества, "каноническая" версия Джилл уверенно лидирует.

Опубликованный стримером NintendoSavant опрос с вопросом "Лучший дизайн Джилл Валентайн?" собрал более 2500 лайков и сотни комментариев. Подавляющее большинство респондентов отдают свой голос за классический ремейк с Джулией Вот, называя ее "настоящей Джилл". Особую остроту дискуссии придает вирусный пост, в котором блогер Rock Solid называет версию из ремейка Resident Evil 3 "самым большим даунгрейдом всех времен". Под скриншотами, сравнивающими обе модели, фанаты критикуют работу Capcom за "уродливую модель" и "эффект жирных волос", оставляя гневные комментарии.

Противники Джулии Вот парируют тем, что ее внешность слишком модельная для Джилл и что она уже старовата (40 лет). На данный момент Capcom официально не подтверждала слухи о ремейке первой Resident Evi.