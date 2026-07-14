Слух: ремейк первой Resident Evil находится в ранней стадии разработки

В сети появились новые подробности о возможном ремейке оригинальной Resident Evil. По информации инсайдера Dusk Golem, предварительная стадия разработки проекта стартовала ещё во второй половине 2025 года.

Как утверждает источник, препродакшн начался примерно в августе–сентябре прошлого года. При этом полноценное производство игры пока не стартовало. По имеющимся данным, Capcom планирует перевести проект в активную фазу разработки после завершения основных работ над ремейком Resident Evil Code: Veronica.

Инсайдер также сообщил, что ремейк Resident Evil Zero находится в полноценной разработке с 2022 года. Что касается Resident Evil Code: Veronica, то проект, по его словам, уже вошёл в финальный этап производства и даже опережает первоначальный график разработки.

Несмотря на появившуюся информацию, официального подтверждения существования ремейка первой Resident Evil пока нет. Capcom не анонсировала проект, поэтому к подобным сообщениям следует относиться с осторожностью.

Если сведения инсайдера подтвердятся, поклонников серии в ближайшие годы может ожидать сразу несколько обновлённых версий классических игр Resident Evil, однако точные сроки их выхода пока остаются неизвестными.