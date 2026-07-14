Слух: ремейк первой Resident Evil находится в ранней стадии разработки

В сети появились новые подробности о возможном ремейке оригинальной Resident Evil. По информации инсайдера Dusk Golem, предварительная стадия разработки проекта стартовала ещё во второй половине 2025 года.
Как утверждает источник, препродакшн начался примерно в августе–сентябре прошлого года. При этом полноценное производство игры пока не стартовало. По имеющимся данным, Capcom планирует перевести проект в активную фазу разработки после завершения основных работ над ремейком Resident Evil Code: Veronica.
Инсайдер также сообщил, что ремейк Resident Evil Zero находится в полноценной разработке с 2022 года. Что касается Resident Evil Code: Veronica, то проект, по его словам, уже вошёл в финальный этап производства и даже опережает первоначальный график разработки.
Несмотря на появившуюся информацию, официального подтверждения существования ремейка первой Resident Evil пока нет. Capcom не анонсировала проект, поэтому к подобным сообщениям следует относиться с осторожностью.
Если сведения инсайдера подтвердятся, поклонников серии в ближайшие годы может ожидать сразу несколько обновлённых версий классических игр Resident Evil, однако точные сроки их выхода пока остаются неизвестными.
дальше можно не читать, у этого инсайдера один звиздешь
Ну хорош уже верить Голему
Сотни раз раскрывали, что он просто предполагает
Но его все еще называют ИНСАЙДЕРОМ
нук это не новость, все знают что будет ремейк
Капком так держать
уже со всех нор звучало, что пару лет как минимум в разработке. в любом случае рано или поздно выйдет