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Resident Evil 29.09.1997
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9 1 808 оценок

Слух: ремейк первой Resident Evil находится в ранней стадии разработки

IKarasik IKarasik

В сети появились новые подробности о возможном ремейке оригинальной Resident Evil. По информации инсайдера Dusk Golem, предварительная стадия разработки проекта стартовала ещё во второй половине 2025 года.

Как утверждает источник, препродакшн начался примерно в августе–сентябре прошлого года. При этом полноценное производство игры пока не стартовало. По имеющимся данным, Capcom планирует перевести проект в активную фазу разработки после завершения основных работ над ремейком Resident Evil Code: Veronica.

Инсайдер также сообщил, что ремейк Resident Evil Zero находится в полноценной разработке с 2022 года. Что касается Resident Evil Code: Veronica, то проект, по его словам, уже вошёл в финальный этап производства и даже опережает первоначальный график разработки.

Несмотря на появившуюся информацию, официального подтверждения существования ремейка первой Resident Evil пока нет. Capcom не анонсировала проект, поэтому к подобным сообщениям следует относиться с осторожностью.

Если сведения инсайдера подтвердятся, поклонников серии в ближайшие годы может ожидать сразу несколько обновлённых версий классических игр Resident Evil, однако точные сроки их выхода пока остаются неизвестными.

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Комментарии:  9
Ваш комментарий
Tommy451
По информации инсайдера Dusk Golem

дальше можно не читать, у этого инсайдера один звиздешь

4
ЛЕС_СОВ

Ну хорош уже верить Голему
Сотни раз раскрывали, что он просто предполагает

Но его все еще называют ИНСАЙДЕРОМ

2
Бобур Восилхонов

нук это не новость, все знают что будет ремейк

2
hpi

Капком так держать

Юркец

уже со всех нор звучало, что пару лет как минимум в разработке. в любом случае рано или поздно выйдет

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