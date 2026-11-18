Создатель франшизы Resident Evil Синдзи Миками раскрыл детали производства первой части серии, релиз которой состоялся в 1996 году. Разработчики Capcom опасались, что проект не получит допуск к продажам из-за высокого уровня насилия и натуралистичных кровавых сцен.

По словам геймдизайнера, представленный в игре контент не соответствовал привычным стандартам индустрии середины 1990-х годов. Команда полагала, что избыточная жестокость станет основанием для полного запрета дистрибуции.

Решение предложила компания Sony. Платформодержатель инициировал размещение на упаковках с игрой специальных предупреждающих маркировок, информирующих покупателей о наличии сцен насилия. Эта мера позволила выпустить Resident Evil на рынок в полном объеме, избежав сокращения или цензурирования контента. Для авторов проекта данный шаг стал определяющим, поскольку до принятия этого решения судьба релиза оставалась под вопросом.

С момента выхода в 1996 году Resident Evil стала одной из ключевых франшиз Capcom, сформировала обширную аудиторию и заложила базовые механики жанра survival horror.