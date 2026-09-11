Спустя 30 лет моддер смог запустить кооператив в оригинальном Resident Evil

Популярный моддер Айдан Уоткинс вернулся к работе с оригинальным Resident Evil и уже смог реализовать в игре базовый онлайн-кооператив. Пока это лишь ранняя демонстрация технологии, но два игрока уже могут одновременно находиться в особняке Спенсера и перемещаться по разным комнатам.

Уоткинс начал работу после выхода декомпиляции Resident Evil. Сначала ему удалось наладить подключение двух клиентов и передачу данных между ними, а затем синхронизировать перемещение персонажей, анимации и имена игроков. При выходе одного из участников второй также получает соответствующее обновление, а подключиться обратно можно через меню загрузки.

Теперь перед моддером стоят гораздо более сложные задачи. Ему предстоит разобраться с синхронизацией предметов, ключей, инвентаря, головоломок, сюжетных событий, кат-сцен, переходов между комнатами, сохранений и смерти персонажей. Например, если один игрок подберёт ключ или откроет дверь, состояние должно корректно обновиться и у второго участника.

Отдельный вопрос касается персонажей. Два Криса Редфилда или две Джилл Валентайн будут выглядеть не слишком органично, а совместное прохождение за Криса и Джилл уже будет расходиться с сюжетом оригинала. Впрочем, моддер считает, что после получения исходного кода добавить выбор моделей технически возможно.

До полноценной кооперативной кампании ещё далеко, однако уже первая демонстрация показывает, что классический Resident Evil 1996 года оказался гораздо более подходящим для подобных модификаций, чем можно было ожидать. Кооперативное прохождение особняка Спенсера теперь выглядит не фантазией, а вполне достижимой задачей.