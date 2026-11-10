В Capcom объяснили, почему серию современных ремейков Resident Evil начали не с первой части

В юбилейном издании Biohazard 30th Special продюсер Capcom Дзюн Такэути раскрыл причины, побудившие студию не начинать свою знаменитую серию ремейков с первой игры франшизы. Это решение было связано как с атмосферой оригинального тайтла, так и с нарративной стратегией разработчиков.

Такэути пояснил, что выбор не был случайным. Он описал первую часть Resident Evil как крайне «аскетичную» игру, сосредоточенную на психологическом хорроре, что вызвало внутренние опасения по поводу того, как ее примет современная публика.

«Причина, по которой мы не выбрали Resident Evil 1 в качестве первого ремейка, заключается в том, что это очень аскетичная игра. Поскольку она так сильно сфокусирована на ужасе, проистекающем из этой суровости, мы переживали, что она может не найти отклика у сегодняшних любителей игр», — заявил он.

Помимо вопросов геймплея и атмосферы, в Capcom пришли к выводу, что настоящей отправной точкой саги служит инцидент в Раккун-Сити. Поэтому команда посчитала, что начать с Resident Evil 2 — лучший способ познакомить новое поколение игроков с истоками вселенной.

На данный момент у первой части Resident Evil все еще нет современного ремейка в том же духе, что и у ее преемников. Следующим проектом разработчиков станет Resident Evil Veronica, выход которого запланирован на 2027 год. Тем временем фанаты по-прежнему могут сыграть в обновленную версию игры 2002 года (Resident Evil HD Remaster), изначально выпущенную для GameCube — сейчас она доступна на ПК, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, а также на Nintendo Switch и Switch 2.