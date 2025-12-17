В сети появился почти полный билд отменённой Resident Evil для Game Boy Color

Практически финальная версия отменённой игры Resident Evil для Game Boy Color появилась в сети, вновь подогревая интерес к одному из самых любопытных портов в истории видеоигр. Сообщается, что контент был сохранён в тот самый момент, когда проект был прекращён в 2000 году.

Игра разрабатывалась британской студией HotGen, которой выпала неожиданная задача адаптировать игру в жанре survival horror, первоначально выпущенную на PS1 и Saturn и распространяемую на двух CD, для одного 2-мегабайтного картриджа для 8-битной портативной консоли. Вопреки всем ожиданиям, команде удалось значительно сократить технические сложности игры, не жертвуя при этом основными элементами оригинального игрового процесса.

Несмотря на достигнутый прогресс, проект был отменён, когда он был очень близок к завершению. С 2011 года в сети циркулировали предварительные версии так называемого «невозможного порта», но ни одна из них не позволяла пройти кампанию до конца. Теперь ситуация изменилась.

Веб-сайт Games That Weren't, специализирующийся на сохранении отменённых игр, поделился тем, что он описывает как наиболее полную из когда-либо найденных сборок. По словам Пита Фрита, помощника программиста, предоставившего материал, игра была готова примерно на 98%, и незадолго до отмены проекта между разработчиками и командой контроля качества велись интенсивные переговоры.

Эта версия включает контент, отсутствующий в предыдущих сборках, такой как Тиран и концовка игры, что повышает вероятность прохождения приключения от начала до конца. Однако на сайте официально не подтверждено, полностью ли проходима кампания, и предлагаются альтернативные варианты, такие как взломы для прямого доступа к финальной битве или концовке.

Согласно сообщениям того времени, отмена произошла из-за того, что один из создателей оригинальной франшизы посчитал Game Boy Color неподходящим для Resident Evil. Неясно, кто принял это решение — Синдзи Миками или продюсер Токуро Фудзивара.

Несмотря на близость к завершению, сборка всё ещё демонстрирует типичные проблемы незавершённой игры: неполные сюжетные сцены, цветовые ошибки в спрайтах, повторное использование моделей персонажей и странные анимации, например, зомби, падающие на колени после поражения, возможно, для снижения уровня насилия.