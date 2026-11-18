Создатель серии Resident Evil Синдзи Миками рассказал, что первая часть франшизы изначально задумывалась как хоррор о призраках и паранормальных явлениях, однако от этой концепции отказались ради коммерческого успеха.

По словам геймдизайнера, он работал над сверхъестественной версией игры около месяца, но в итоге пришел к выводу, что такой проект не сможет показать высокие продажи. Поскольку главной целью была разработка коммерчески успешного тайтла, Миками решил сменить направление и сделать центральной угрозой зомби.

Ключевым источником вдохновения для обновленной концепции послужил классический фильм ужасов «Рассвет мертвецов». Во время просмотра картины Миками задумался о том, как бы он сам действовал для спасения в подобных условиях — так родилась идея перенести борьбу за выживание в интерактивный формат, позволяющий игрокам самостоятельно выбирать свой путь.

Примечательно, что сам разработчик в личных предпочтениях склоняется именно к мистическим хоррорам. Тем не менее для Resident Evil он счел зомби более подходящим выбором, так как они обеспечивали лучший баланс страха, напряжения и удовлетворения от победы, что в итоге определило вектор развития оригинальной игры и сделало живых мертвецов визитной карточкой всей серии.