Вышла версия 2.0 мода RE:Enhance для Resident Evil 1

Моддер «SonicB00M» выпустил версию 2.0 своего мода RE:Enhance для первой игры Resident Evil. Это один из лучших модов с масштабированием изображения с помощью ИИ для этой классической игры.

Этот мод улучшает предварительно отрисованные фоны с помощью инструментов ИИ. Более того, моддер внёс тысячи ручных правок в фоны. В результате игра выглядит чётче и детальнее, чем раньше.

Версия 2.0 перерабатывает почти половину всех фонов, значительно улучшая их. Некоторые из этих изменений выходят за рамки обычного масштабирования. В середине 90-х производственные процессы Capcom ещё не были так отточены, и поэтому многие фоны страдали от недостатка детализации и неоптимального освещения. RE-ENHANCE теперь вдыхает немного больше жизни в эти проблемные фоны и приближает визуальное качество Resident Evil 1 к двум её сиквелам.

Также стоит отметить, что моддер переработал текстуры моделей персонажей. Кроме того, значки инвентаря и документы также были обновлены и теперь точно соответствуют стилю дизайна Resident Evil 2 и Resident Evil 3.

