Resident Evil 0 12.11.2002
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.4 954 оценки

Capcom готовит монстра: Ремейк Resident Evil 0 станет намного масштабнее оригинала

TheSkoofLord TheSkoofLord

Пока всё внимание приковано к основной серии, инсайдер слил массивный пакет данных о разработке ремейка Resident Evil 0. Проект, проходящий под кодовым названием Project Chambers, обещает стать не просто обновлением графики, а глубоким переосмыслением приквела.

Главные подробности утечки:

  • Техническая база: Игра создается на новейшем движке REX Engine (эволюция RE Engine). Проект был внутренне одобрен руководством Capcom еще в 2022 году.
  • Новый Билли Коэн: Сообщается о полном обновлении актерского состава. Роль Билли Коэна, по слухам, исполнит Джон Макларен (известный фанатам по роли Звездного Лорда в игре Guardians of the Galaxy).
  • Кооператив и геймплей: Разработчики готовят полноценный онлайн-кооператив. Система взаимодействия напарников будет полностью переработана и улучшена по сравнению с оригиналом.
  • Расширение сюжета: Сценарий станет значительно глубже. Например, поезд «Эклиптический экспресс» получит больше сюжетного веса, а в истории появится совершенно новый таинственный персонаж.
  • Неожиданный поворот: В расширенном сюжете проводник поезда сначала попросит Ребекку о помощи, но в итоге предаст её.
  • Производство: Процесс захвата движений (motion capture) стартовал в 2024 году с привлечением студии Beyond Capture Studios.
  • Сроки выхода: Ожидается, что игра увидит свет не раньше 2028 года.

Ремейк нулевой части может стать идеальным мостиком к обновленной первой части, о которой также ходят слухи.

БЕДМЕН

на рейзик уже не встает, хочется что нить с открытым миром, крокодилами и т.д.

Авраам Линкольн
Ремейк Resident Evil 0 станет намного масштабнее оригинала

Неправильное название новости. Вот как правильно:

Ремейк Ремастера оригинала Resident Evil 0 станет намного масштабнее оригинала и Ремастера
чичесито

Капком молодцы - видно, что активно работают, не сидят без дела

Олег В

ждём очередной запоротый ремейк

Niko71790

японцы такими темпами до юбиков докатятся и люди будут плеваться с резиков не меньше чем с асасинов

