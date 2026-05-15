Capcom готовит монстра: Ремейк Resident Evil 0 станет намного масштабнее оригинала

Пока всё внимание приковано к основной серии, инсайдер слил массивный пакет данных о разработке ремейка Resident Evil 0. Проект, проходящий под кодовым названием Project Chambers, обещает стать не просто обновлением графики, а глубоким переосмыслением приквела.

Главные подробности утечки:

Техническая база: Игра создается на новейшем движке REX Engine (эволюция RE Engine). Проект был внутренне одобрен руководством Capcom еще в 2022 году.

Новый Билли Коэн: Сообщается о полном обновлении актерского состава. Роль Билли Коэна, по слухам, исполнит Джон Макларен (известный фанатам по роли Звездного Лорда в игре Guardians of the Galaxy).

Кооператив и геймплей: Разработчики готовят полноценный онлайн-кооператив. Система взаимодействия напарников будет полностью переработана и улучшена по сравнению с оригиналом.

Расширение сюжета: Сценарий станет значительно глубже. Например, поезд «Эклиптический экспресс» получит больше сюжетного веса, а в истории появится совершенно новый таинственный персонаж.

Неожиданный поворот: В расширенном сюжете проводник поезда сначала попросит Ребекку о помощи, но в итоге предаст её.

Производство: Процесс захвата движений (motion capture) стартовал в 2024 году с привлечением студии Beyond Capture Studios.

Сроки выхода: Ожидается, что игра увидит свет не раньше 2028 года.

Ремейк нулевой части может стать идеальным мостиком к обновленной первой части, о которой также ходят слухи.