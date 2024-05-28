Dusk Golem рассказал, почему Capcom решила выпустить ремейки Resident Evil: Zero и Code Veronica

Вчера инсайдер Dusk Golem рассказал о том, что в настоящий момент Capcom работает над ремейками Resident Evil 0 и Resident Evil: Code Veronica. Эту информацию подтвердил журналист Энди Робинсон из издания VGC.
В общении с пользователями Dusk Golem пояснил почему издатель принял решение выпустить ремейки именно этих частей серии, а так же поделился дополнительными подробностями проектов:
- Dusk Golem говорит, что у Capcom есть соглашение с голливудской студией по выпуску новых фильмов по франшизе каждые 5 лет. Прошлый фильм вышел в 2021-м году, а следующий ожидается в 2026-м году, и по слухам, он будет базироваться на сюжете Resident Evil 0. Capcom сочла это хорошим моментом для привлечения к серии дополнительной аудитории от экранизации;
- В ходе опросов, которые Capcom проводила полтора года назад и в которых издатель спрашивал у фанатов серии, ремейки каких игр они ждут больше всего, Resident Evil: Code Veronica заняла первое место, а Resident Evil 0 - второе. Таким образом, Capcom просто решила сделать то, что от нее ждут больше всего;
- Фанатам оригинальной Resident Evil не стоит расстраиваться - по словам Dusk Golem, Capcom попросту решила оставить ремейк первой части на черный день, вероятно он выйдет позднее;
- Resident Evil 0 является одной из наименее масштабных игр в серии, что позволит выпустить её довольно быстро в промежутке между другими крупными проектами;
- По данным инсайдера, ремейк Resident Evil 0 получился из другого проекта по Resident Evil, который находился в разработке, но был отменен;
- Dusk Golem подтвердил, что создание ремейка Resident Evil 0, возглавляет студия M-Two, которая выпустила ремейк Resident Evil 3. Руководителем студии является Тацуя Минами, который в своё время работал над оригинальной Resident Evil 0.
Таким образом, если инсайдер окажется прав, ремейк Resident Evil 0 ожидает фанатов франшизы уже в 2026-м году.
Тройка у них получилась так себе
Если сравнивать с ремейком второй части ,то тройка получилась шляпой полной
ой, да не сказать, что прям шляпа. Просто 2 часть была первой, за кучу лет и была чем-то новым. А в 3 части ты бегал, зная уже всё, что будет + они зачем-то очень упростили и добавили кучу оружия и патронов, даже на харде.
и очень много повырезали контента из оригинала, не добавив почти ничего
так суть то именно в том, что чего больше всего в тройке ждали, то туда и не попало
Относительно слухов, опрос от Capcom действительно был, участвовал и большинство выбрали Код Вероника. Думаю Capcom должны были прислушаться к пожеланиям фанатов, для того опрос и был.
Отличная новость, ждём!!
да чтоб вас, опять новости, интриги и слухи)))))) то есть ремейки первой и пятой теперь в режиме пауза, голем как ты задолбал уже))) если сложить данный пазл от любителя пускать слухи которые в 60 процентном случае фуфло, то вывод такой:
24 код вероника, 25 номерная девятка, 26 выход презика 0( хотя мне кажется это будет совмещенный проект из нулевой части и первой, то тогда во всем этом есть смысл, а на 27 у них выход 5 части))) каждый год по презику)
Кто то верил когда инсайдеры обещали ремейк ре5? Конечно код Вероника все хотят
Просто шикарная новость!Уже на современной графике будет зачет!
Ну и отлично. 0 мне понравился больше первой части, а Веронику по приставочным причинам я вообще не видел, ремейк этой игры я ждал чуть ли не с ремейка второй части. :)
Мне больше интересно каким 5 получится:) тоже кооп вернется?
5 ремейк вообще в наше время может и не выйти, как бы многим не хотелось, я тоже был бы не против 5 ремейка однажды, не сейчас, однажды, но вспомните какого цвета там 90% врагов, как вы себе в наше время представляете выход подобной игры?, да их критики и всякие большинства сожрут (меньшинствами называть уже язык не поворачивается)
Не думал что в 21 веке белый гетеросексуальный мужчина может почувствовать себя ущемлённым, но это другое и никого не волнует что он там о себе думает =)
Какой 0?! Где Регина па*лы?!
Ну тут все ясно как бы. Фанаты наныли) я вообще впервые слышу про Код Вероника. Жду ремейк 5 части, чтоб попробовать кооп и побить камень
Когда фанатский ремейк код вероника был практически готов к выходу, кэпком обосралась, засуетилась и начала обещать свой, а фанатский прикрыли // Павел Образцов