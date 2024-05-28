Dusk Golem рассказал, почему Capcom решила выпустить ремейки Resident Evil: Zero и Code Veronica

Вчера инсайдер Dusk Golem рассказал о том, что в настоящий момент Capcom работает над ремейками Resident Evil 0 и Resident Evil: Code Veronica. Эту информацию подтвердил журналист Энди Робинсон из издания VGC.

В общении с пользователями Dusk Golem пояснил почему издатель принял решение выпустить ремейки именно этих частей серии, а так же поделился дополнительными подробностями проектов:

Dusk Golem говорит, что у Capcom есть соглашение с голливудской студией по выпуску новых фильмов по франшизе каждые 5 лет. Прошлый фильм вышел в 2021-м году, а следующий ожидается в 2026-м году, и по слухам, он будет базироваться на сюжете Resident Evil 0. Capcom сочла это хорошим моментом для привлечения к серии дополнительной аудитории от экранизации;

В ходе опросов, которые Capcom проводила полтора года назад и в которых издатель спрашивал у фанатов серии, ремейки каких игр они ждут больше всего, Resident Evil: Code Veronica заняла первое место, а Resident Evil 0 - второе. Таким образом, Capcom просто решила сделать то, что от нее ждут больше всего;

Фанатам оригинальной Resident Evil не стоит расстраиваться - по словам Dusk Golem, Capcom попросту решила оставить ремейк первой части на черный день, вероятно он выйдет позднее;

Resident Evil 0 является одной из наименее масштабных игр в серии, что позволит выпустить её довольно быстро в промежутке между другими крупными проектами;

По данным инсайдера, ремейк Resident Evil 0 получился из другого проекта по Resident Evil, который находился в разработке, но был отменен;

Dusk Golem подтвердил, что создание ремейка Resident Evil 0, возглавляет студия M-Two, которая выпустила ремейк Resident Evil 3. Руководителем студии является Тацуя Минами, который в своё время работал над оригинальной Resident Evil 0.

Таким образом, если инсайдер окажется прав, ремейк Resident Evil 0 ожидает фанатов франшизы уже в 2026-м году.