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Resident Evil 0 12.11.2002
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.4 707 оценок

Еще один журналист подтвердил разработку ремейков Resident Evil 0 и Code Veronica - игры выйдут еще и Switch 2

AceTheKing
Новости

Вчера инсайдер Dusk Golem рассказал о том, что издательство Capcom работает над ремейками Resident Evil 0 и Resident Evil: Code Veronica, а так же опроверг существование ремейка Resident Evil. Информацию о двух готовящихся ремейках вчера так же подтвердил журналист Энди Робинсон из издания VGC.

Сегодня Фелипе Лим, главный редактор издания Universo Nintendo подтвердил информацию своих коллег: Capcom действительно разрабатывает ремейки этих двух игр. Кроме того, он сообщает о том, что обе игры так же посетят следующую консоль от Nintendo, причем это будут нативные версии, а не облачные.

По словам Dusk Golem, ремейк Resident Evil 0 запланирован на 2026-й год.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Roayal cat

А зеро мне зашел. Правда для поклонников экшона такой подход строго противопоказан.

1
yaRdi800x600

эх,ремейк первой Dino Crisis бы

0
иннеса дарк

Resident evil 5 remak я хотила увидеть когда вийде или она буде

-2
alexanderfox

Говорить научись.

0