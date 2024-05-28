Еще один журналист подтвердил разработку ремейков Resident Evil 0 и Code Veronica - игры выйдут еще и Switch 2

Вчера инсайдер Dusk Golem рассказал о том, что издательство Capcom работает над ремейками Resident Evil 0 и Resident Evil: Code Veronica, а так же опроверг существование ремейка Resident Evil. Информацию о двух готовящихся ремейках вчера так же подтвердил журналист Энди Робинсон из издания VGC.

Сегодня Фелипе Лим, главный редактор издания Universo Nintendo подтвердил информацию своих коллег: Capcom действительно разрабатывает ремейки этих двух игр. Кроме того, он сообщает о том, что обе игры так же посетят следующую консоль от Nintendo, причем это будут нативные версии, а не облачные.

По словам Dusk Golem, ремейк Resident Evil 0 запланирован на 2026-й год.