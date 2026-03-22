Инсайдер: Разработку ремейка Resident Evil Zero перезапустили ради повышения качества

Известный инсайдер Dusk Golem поделился подробностями о создании ремейка Resident Evil Zero, сообщив, что проект прошел через внутренний перезапуск. По словам инсайдера, игра не была в плохом состоянии и выглядела вполне достойно, однако в Capcom поняли, что могут сделать проект еще лучше, и решили переработать многие аспекты.

Сообщается, что над игрой работают студии M-Two и K2. Это та же команда, которая поддерживала разработку ремейка Resident Evil 3 и создала полюбившееся игрокам дополнение Separate Ways для Resident Evil 4.

Фанатам придется запастись терпением: на данный момент релиз игры ожидается в 2028 году.