Инсайдер: Разработку ремейка Resident Evil Zero перезапустили ради повышения качества

Известный инсайдер Dusk Golem поделился подробностями о создании ремейка Resident Evil Zero, сообщив, что проект прошел через внутренний перезапуск. По словам инсайдера, игра не была в плохом состоянии и выглядела вполне достойно, однако в Capcom поняли, что могут сделать проект еще лучше, и решили переработать многие аспекты.
Сообщается, что над игрой работают студии M-Two и K2. Это та же команда, которая поддерживала разработку ремейка Resident Evil 3 и создала полюбившееся игрокам дополнение Separate Ways для Resident Evil 4.
Фанатам придется запастись терпением: на данный момент релиз игры ожидается в 2028 году.
Ну что то такое себе, самый худший из ремейков, я бы это не записывал в плюсы)
Если ремейк Resident Evil 0 действительно находится в разработке, то сделать повторный ремейк Resident Evil 1 сам бог велел.
Я жду не дождусь когда вместо ремейка Кода Вероники анонсируют ремейк 5 или 1 части, чтобы зайти в Твиттер и мокнуть этого Дуска Гоблина в дерьмо! Иетересно что он будет говорить тогда в своё оправдание? Из него такой же инсайдер, как из меня Казанова!
Сначала Веронику дайте
Так логичней сначала DLC к Реквием напилить, новое лучше подкрашенного старого