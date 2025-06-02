Инсайдер вновь напомнил о планах Capcom по созданию ремейков Resident Evil Zero и Code: Veronica

Предстоящий анонс Resident Evil 9 - это только начало сюрпризов, которые приготовила Capcom, по крайней мере, если верить информации, которую предоставил инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem).

По его словам, сейчас Capcom работает над ремейками двух классических Resident Evil — Resident Evil Zero и Resident Evil: Code: Veronica. Правда, фанатам серии стоит набраться немного терпения. Ожидается, что Resident Evil Zero выйдет в 2027 году, а Code: Veronica — годом позже, в 2028-м.

Конечно, Capcom будет делать то, что пожелает, и всегда будут капризы разработчиков игр, но сейчас я думаю, что очень вероятно, что RE9 выйдет в 2026 году, RE:0 - в 2027, RE:CV - в 2028.

Официально Capcom не подтвердила подобные сообщения, так что к ним следует относиться с осторожностью. Ранее Dusk Golem не раз делал точные прогнозы, но порой и ошибался. Более того, если даже эта информация верна, то краткосрочные планы разработчиков все равно могут измениться.

Capcom уже на протяжении нескольких лет успешно занимается обновлением классических игр серии, начав с ремейка Resident Evil 2, вышедшего в 2019 году.