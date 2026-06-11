По данным инсайдера, разработка ремейка Resident Evil 0 была перезапущена - теперь им руководит основная команда Capcom

После нескольких месяцев спекуляций Capcom наконец-то анонсировала Resident Evil: Veronica на Summer Game Fest 2026, последнюю часть в серии ремейков компании, начавшейся с Resident Evil 2 в 2019 году. Теперь, когда мы знаем, что Veronica выйдет в 2027 году, фанаты сразу же начинают задумываться о том, что будет дальше в цикле ремейков, которым, как считается, станет ремейк Resident Evil 0. Однако, по словам инсайдера Dusk Golem, разработка этого ремейка идет не очень гладко, и, возможно, его уже перезапускали.

Это утверждение прозвучало в ответ на сообщение, в котором выражалась обеспокоенность по поводу ремейка Resident Evil 0, особенно если над проектом работает та же команда, что и над ремейком Resident Evil 3. Из трёх ремейков, выпущенных Capcom (RE2, RE3, RE4), критики сходятся во мнении, что ремейк RE3 — самый слабый. Хотя он и имел коммерческий успех, в нём были внесены несколько кардинальных изменений, с которыми не согласились ни критики, ни фанаты, поэтому понятно, почему у игроков могут быть опасения по поводу того, что над ремейком RE0 работает та же команда.

Что ж, эти опасения оказались небезосновательными, поскольку, судя по всему, что-то пошло не так во время разработки ремейка, так как, по словам Голема, разработка игры была перезапущена и фактически передана команде Capcom Division 1.

Разработка была перезапущена в середине процесса, и Capcom Div 1 в настоящее время руководит ею после перезапуска.

Конечно, стоит отметить, что это всего лишь слух, поэтому относитесь к нему с должной долей скептицизма. Будем надеяться, что вскоре после выхода Resident Evil: Veronica мы услышим какую-нибудь официальную информацию о том, что происходит с этим предполагаемым ремейком Resident Evil 0.