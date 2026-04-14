По данным утечки, в ремейке Resident Evil 0 может появиться онлайн-кооператив

У франшизы Resident Evil по-прежнему довольно светлое будущее. После успеха девятой части основной серии Capcom, как ожидается, выпустит ремейки Resident Evil: Code Veronica и Resident Evil 0 в указанном порядке.

Сегодня нас интересует именно последняя, ​​поскольку утечка из внутренней сети Capcom, известной как Capcom ID, возможно, раскрыла новую функцию, разработанную для этой модернизированной версии. В частности, была обнаружена функция под названием «Пригласить друга для кооперативной игры» для проекта под кодовым названием Chambers. Это фамилия Ребекки Чемберс, главной героини Resident Evil 0.

Таким образом, можно предположить, что один игрок будет управлять ею, а другой — Билли Коэном. В оригинальной игре кооперативный режим отсутствовал, но игроки могли быстро переключаться между двумя главными героями. Однопользовательский режим должен оставаться доступным наряду с кооперативным.