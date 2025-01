Под данным инсайдера, в разработке находится ремейк Resident Evil Zero и новый фильм

Известный инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) поделился в Twitter/X своими обоснованными предположениями относительно будущего серии хоррров на выживание Resident Evil от Capcom. Он упомянул, что у Screen Gems/Constantin Films есть контракт с издателем игры, который позволяет ей сохранять права на экранизацию бренда Resident Evil. Однако ей необходимо выпускать новый фильм Resident Evil каждые 5 финансовых лет.

Учитывая договорные обязательства, следующий фильм Resident Evil, съемки которого начнутся в ближайшее время под руководством Зака ​​Крегге, по сути, должен быть выпущен до конца 2026 финансового года. Предыдущий фильм Resident Evil, Welcome to Raccoon City, был выпущен в 2021 финансовом году. По словам инсайдера, ходят слухи, что вышеупомянутый фильм является адаптацией Resident Evil Zero с Ребеккой и Билли в главных ролях.

Dusk Golem также упомянул, что весьма вероятно, что Capcom заключит маркетинговую сделку с Nintendo на ремейк Resident Evil Zero, который выйдет в год запуска преемницы Nintendo Switch. Как крупная AAA-игра в духе других переосмысленных игр, она должна стать хорошей точкой входа во франшизу, которая будет продвигаться как «начало истории». Он считает, что это будет мультиплатформенная игра, хотя для Switch 2 может быть временное окно эксклюзивности. По словам инсайдера, нет лучшего времени для выпуска ремейка Resident Evil Zero, так как он также будет связан с 30-летием серии, а также с фильмом Крегге.

Что касается Resident Evil 9, Голем утверждает, что она также на горизонте, и он считает, что Capcom попытается положить ее на полки магазинов где-то в 2026 году. Он видит возможность того, что Capcom отпразднует 30-летний юбилей, при этом и Resident Evil Zero, и Resident Evil 9 будут символизировать «начало и конец саги» для этой эпохи серии.