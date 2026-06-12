Популярный инсайдер был прав, но он знал не всё! В сеть слили полную информацию о ремейке Resident Evil 0 с датой анонса

Несмотря на популярность инсайдера Dusk Golem и частоту цитирования его утечек в новостях по серии Resident Evil, на самом деле фанатское сообщество давно относится к нему без особого уважения. Он часто и без зазрения совести присваивает себе чужие инсайды и находки датамайнеров, не удосуживаясь указать хотя бы никнейм реального первоисточника. Вдобавок к этому он регулярно разбавляет правду массой неправдивых собственных домыслов, которые издателю и другим инсайдерам потом приходится долго опровергать. И вот ситуация повторилась вновь.
Недавно Dusk Golem заявил, что разработка ремейка Resident Evil 0 была проблемной и проект перезапустили, передав основной команде. Однако, как выяснилось на отечественных профильных форумах благодаря пользователю под ником 4de, Dusk Golem просто «не вытерпел» и раньше времени раскрыл лишь самую малую часть известной информации. Нарушив договоренность между реальными инсайдерами пока не оглашать информацию о Zero, авторы утечек решили опередить его и рассказать всю правду.
Как сообщается, реальная картина "производственного ада" Resident Evil 0 Remake выглядит куда драматичнее, чем сообщалось ранее. Источник подтвердил, что изначально ремейк RE Zero планировался к релизу раньше ремейка Вероники. Capcom хотела выпустить игру в 2026 году — как раз к 30-летию франшизы, символично начав празднование с самых первых хронологических событий истории. Разработку доверили сторонней студии M-2, разработчикам ремейка Resident Evil 3. Как оказалось, студия не справилась. По словам инсайдера, команда M-2 почти в точности повторила не очень удачную формулу ремейка Resident Evil 3, вырезав огромные куски контента и оставив от оригинала практически только одно название.
После внутренней проверки руководство Capcom, забраковало всю работу M-2 и полностью изъяло у них проект. Теперь переделкой и доведением игры до нормального качества с нуля занимается основная внутренняя команда издателя — Capcom Division 1.
Из-за того, что ремейк Zero сильно затормозил в работе, а разработка Code: Veronica шла безупречно и с даже опережением графика, компания поменяла игры местами — ремейк Veronica выйдет раньше. Согласно изначальному плану, Resident Evil 9 должна была выйти еще в 2025 году, чтобы в 2026-м уступить юбилейное окно ремейку Zero. Релиз девятки в итоге отодвинули на целый год — она по сути «случайно» стала юбилейной игрой 2026 года, давая Capcom время на спасение остальных проектов.
По информации источника, на данный момент выпуск Resident Evil 0 Remake нацелен на 2028 год. Официальный анонс и первый показ игры должен состояться летом на Summer Game Fest 2027.
Что касается пиар-кампании, то маркетинговый отдел пока собирается повторить уже обкатанную формулу. Zero будут анонсировать и показывать точно также, как и другие игры серии — сначала глобальный анонс на большой выставке с трейлером, а затем закрытые геймплейные показы для журналистов.
Как же они обделались с ремейком 3.
Странно, что некоторые до сих пор цитируют этого клоуна. Он же обычный паразит на плечах реальных датамайнеров. Надеюсь, комьюнити рано или поздно его просто заканселит.
Что Голем, что 4de - два мегагoвна, паразитирующих на серии RE. Ладно ещё Голем, хоть и трепло, но всё ж в какой-то степени инсайдер, а второй попуск с каких пор стал какой-то значимой персоной? Исключительно на пегаче, что вдвойне смешно. За пределами этого сайта об этом мужике хоть кто-то слышал вообще?
Пришлось усиленно гуглить, чтоб нарыть на него инфу. Оказался обычным ноунейм треш стримером.
А какой смысл при разработке ремейка вырезать контент, который был в оригинале? Сроки же у них не горели
Первенство конвейера у Юбисофт забирает Капком?