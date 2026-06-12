Популярный инсайдер был прав, но он знал не всё! В сеть слили полную информацию о ремейке Resident Evil 0 с датой анонса

Несмотря на популярность инсайдера Dusk Golem и частоту цитирования его утечек в новостях по серии Resident Evil, на самом деле фанатское сообщество давно относится к нему без особого уважения. Он часто и без зазрения совести присваивает себе чужие инсайды и находки датамайнеров, не удосуживаясь указать хотя бы никнейм реального первоисточника. Вдобавок к этому он регулярно разбавляет правду массой неправдивых собственных домыслов, которые издателю и другим инсайдерам потом приходится долго опровергать. И вот ситуация повторилась вновь.

Недавно Dusk Golem заявил, что разработка ремейка Resident Evil 0 была проблемной и проект перезапустили, передав основной команде. Однако, как выяснилось на отечественных профильных форумах благодаря пользователю под ником 4de, Dusk Golem просто «не вытерпел» и раньше времени раскрыл лишь самую малую часть известной информации. Нарушив договоренность между реальными инсайдерами пока не оглашать информацию о Zero, авторы утечек решили опередить его и рассказать всю правду.

Как сообщается, реальная картина "производственного ада" Resident Evil 0 Remake выглядит куда драматичнее, чем сообщалось ранее. Источник подтвердил, что изначально ремейк RE Zero планировался к релизу раньше ремейка Вероники. Capcom хотела выпустить игру в 2026 году — как раз к 30-летию франшизы, символично начав празднование с самых первых хронологических событий истории. Разработку доверили сторонней студии M-2, разработчикам ремейка Resident Evil 3. Как оказалось, студия не справилась. По словам инсайдера, команда M-2 почти в точности повторила не очень удачную формулу ремейка Resident Evil 3, вырезав огромные куски контента и оставив от оригинала практически только одно название.

После внутренней проверки руководство Capcom, забраковало всю работу M-2 и полностью изъяло у них проект. Теперь переделкой и доведением игры до нормального качества с нуля занимается основная внутренняя команда издателя — Capcom Division 1.

Из-за того, что ремейк Zero сильно затормозил в работе, а разработка Code: Veronica шла безупречно и с даже опережением графика, компания поменяла игры местами — ремейк Veronica выйдет раньше. Согласно изначальному плану, Resident Evil 9 должна была выйти еще в 2025 году, чтобы в 2026-м уступить юбилейное окно ремейку Zero. Релиз девятки в итоге отодвинули на целый год — она по сути «случайно» стала юбилейной игрой 2026 года, давая Capcom время на спасение остальных проектов.

По информации источника, на данный момент выпуск Resident Evil 0 Remake нацелен на 2028 год. Официальный анонс и первый показ игры должен состояться летом на Summer Game Fest 2027.

Что касается пиар-кампании, то маркетинговый отдел пока собирается повторить уже обкатанную формулу. Zero будут анонсировать и показывать точно также, как и другие игры серии — сначала глобальный анонс на большой выставке с трейлером, а затем закрытые геймплейные показы для журналистов.