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Resident Evil 0 12.11.2002
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.4 775 оценок

СМИ: у нового фильма "Обитель зла" появился режиссёр. Это будет перезапуск серии и более точная адаптация игр

butcher69
Новости

Франшиза Resident Evil вновь готовится к возвращению на большой экран. Новая перезагрузка, по словам издания The Hollywood Reporter, может стать достойной адаптацией легендарной серии хоррор-игр. Производством займутся Constantin Film и PlayStation Productions, что удивило поклонников, ведь это IP компании Capcom.

Режиссёром и сценаристом фильма назначен Зак Креггер, известный своим успехом с фильмом ужасов «Варвар». В разработке сценария также примет участие Шей Хаттен, работавший над боевиками «Джон Уик 4» и «Армия мертвецов».

Согласно источникам The Hollywood Reporter, за права на фильм борются четыре крупные студии, среди которых лидируют Netflix и Warner Bros.. Креггер уже представил своё видение проекта, заявив, что он хочет вернуться к духу первых игр 90-х годов. Основной упор будет сделан на элементы хоррора на выживание, что отличает ранние части Resident Evil от более экшен-ориентированных современных игр.

По слухам, источником вдохновения для фильма может стать Resident Evil Zero, а в сюжете, вероятно, появится культовый персонаж — Ада Вонг.

Constantin Film, ранее известная фильмами с Милой Йовович, обещает учесть прошлые ошибки и сосредоточиться на создании проекта, который понравится как фанатам, так и широкой аудитории.

Дата премьеры пока неизвестна, но есть надежда, что этот проект наконец подарит фанатам серии экранизацию, достойную легендарной франшизы.

-7
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
KILLA06

главное норм актеры подобрать

5
Фанат Миты

смысл от актёров если выйдет ещё один раккун сити который ничего не показал

1
0ncnjqybr

Ага, эти подберут

2
0ncnjqybr
 Netflix

Спасибо, еще от прошлого раза не отошли.

2
Mr.DOOM

О, Блэйд!

1
Punisher1

Варвар хоррор зачëтный концовка только бредовая

1
Темный-Властелин

вот таким и будет новая адаптация)

1
Фанат Миты

помнится что уже как-то выпустили "перезапуск" в лице Раккун Сити - вышло не очень!
ХВАТИТ ТРОГАТЬ ЭТИ ФИЛЬМЫ! ЛУЧШЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ 3 ЧАСТЕЙ С МИЛОЙ ЙОВОВИЧ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!

1
BossyBat

Мир ещё от прошлого ужаса не отошел, и от негро-вескера.

Не надо "более точных" адаптаций. Просто оставьте Capcom производство игр и ВСЕ, тем более что тут фигурирует Сони. Не-не-не.

1
Le6ii

Это мы ждём

0
bysaturn

Capcom не умеют в кино. Ожидаю такую же шляпу, как и всё что было после 3 части с Йовович.

0
BluntZebulon
Режиссёром и сценаристом фильма назначен Зак Креггер, известный своим успехом с фильмом ужасов «Варвар»

"Варвар" - это где все мужики тупые сволочи/насильники, а бабы - жертвы. Отличный кандидат!

-3
butcher69

Нет, это вот это

1
СергейВетер butcher69

Отличный ужастик, надо пересмотреть! 👍

0