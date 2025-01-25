СМИ: у нового фильма "Обитель зла" появился режиссёр. Это будет перезапуск серии и более точная адаптация игр

Франшиза Resident Evil вновь готовится к возвращению на большой экран. Новая перезагрузка, по словам издания The Hollywood Reporter, может стать достойной адаптацией легендарной серии хоррор-игр. Производством займутся Constantin Film и PlayStation Productions, что удивило поклонников, ведь это IP компании Capcom.

Режиссёром и сценаристом фильма назначен Зак Креггер, известный своим успехом с фильмом ужасов «Варвар». В разработке сценария также примет участие Шей Хаттен, работавший над боевиками «Джон Уик 4» и «Армия мертвецов».

Согласно источникам The Hollywood Reporter, за права на фильм борются четыре крупные студии, среди которых лидируют Netflix и Warner Bros.. Креггер уже представил своё видение проекта, заявив, что он хочет вернуться к духу первых игр 90-х годов. Основной упор будет сделан на элементы хоррора на выживание, что отличает ранние части Resident Evil от более экшен-ориентированных современных игр.

По слухам, источником вдохновения для фильма может стать Resident Evil Zero, а в сюжете, вероятно, появится культовый персонаж — Ада Вонг.

Constantin Film, ранее известная фильмами с Милой Йовович, обещает учесть прошлые ошибки и сосредоточиться на создании проекта, который понравится как фанатам, так и широкой аудитории.

Дата премьеры пока неизвестна, но есть надежда, что этот проект наконец подарит фанатам серии экранизацию, достойную легендарной франшизы.