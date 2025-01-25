СМИ: у нового фильма "Обитель зла" появился режиссёр. Это будет перезапуск серии и более точная адаптация игр

Франшиза Resident Evil вновь готовится к возвращению на большой экран. Новая перезагрузка, по словам издания The Hollywood Reporter, может стать достойной адаптацией легендарной серии хоррор-игр. Производством займутся Constantin Film и PlayStation Productions, что удивило поклонников, ведь это IP компании Capcom.
Режиссёром и сценаристом фильма назначен Зак Креггер, известный своим успехом с фильмом ужасов «Варвар». В разработке сценария также примет участие Шей Хаттен, работавший над боевиками «Джон Уик 4» и «Армия мертвецов».
Согласно источникам The Hollywood Reporter, за права на фильм борются четыре крупные студии, среди которых лидируют Netflix и Warner Bros.. Креггер уже представил своё видение проекта, заявив, что он хочет вернуться к духу первых игр 90-х годов. Основной упор будет сделан на элементы хоррора на выживание, что отличает ранние части Resident Evil от более экшен-ориентированных современных игр.
По слухам, источником вдохновения для фильма может стать Resident Evil Zero, а в сюжете, вероятно, появится культовый персонаж — Ада Вонг.
Constantin Film, ранее известная фильмами с Милой Йовович, обещает учесть прошлые ошибки и сосредоточиться на создании проекта, который понравится как фанатам, так и широкой аудитории.
Дата премьеры пока неизвестна, но есть надежда, что этот проект наконец подарит фанатам серии экранизацию, достойную легендарной франшизы.
главное норм актеры подобрать
смысл от актёров если выйдет ещё один раккун сити который ничего не показал
Ага, эти подберут
Спасибо, еще от прошлого раза не отошли.
О, Блэйд!
Варвар хоррор зачëтный концовка только бредовая
вот таким и будет новая адаптация)
помнится что уже как-то выпустили "перезапуск" в лице Раккун Сити - вышло не очень!
ХВАТИТ ТРОГАТЬ ЭТИ ФИЛЬМЫ! ЛУЧШЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ 3 ЧАСТЕЙ С МИЛОЙ ЙОВОВИЧ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!
Мир ещё от прошлого ужаса не отошел, и от негро-вескера.
Не надо "более точных" адаптаций. Просто оставьте Capcom производство игр и ВСЕ, тем более что тут фигурирует Сони. Не-не-не.
Это мы ждём
Capcom не умеют в кино. Ожидаю такую же шляпу, как и всё что было после 3 части с Йовович.
"Варвар" - это где все мужики тупые сволочи/насильники, а бабы - жертвы. Отличный кандидат!
Нет, это вот это
Отличный ужастик, надо пересмотреть! 👍