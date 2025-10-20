ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil 0 12.11.2002
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.4 864 оценки

В резюме Джона Макларена обнаружили упоминание Project Chamber - ремейка Resident Evil 0

AceTheKing AceTheKing

Сегодня надёжное издание MP1st подтвердило разработку ремейка Resident Evil 0. По данным издания, Билли Коэна сыграет Джон Макларен, а ремейк проходит под кодовым названием Chamber.

Журналисты подтверждают производство ремейка Resident Evil 0 - первые подробности об актёрах и изменениях в сюжете

Пользователи обнаружили, что в резюме Джона Макларена значится некий Project Chamber (предстоящая ААА-игра), что действительно подтверждает слухи об участии актёра в ремейке Resident Evil 0.

Дата выхода ремейка на данный момент неизвестна.

Комментарии:  11
София Козлова

Где 5 часть ремейк нужна нам 5 часть ремейк

6
hpi

Нет. Она и так хорошо выглядит.

2
Who am I really

Зачем ремейк делать на шутерный проходняк, ты бы ещё попросила ремейк на Resident Evil Umbrella Corps

4
MistaSpider

5 и 6 части худшие в серии как по мне.

3