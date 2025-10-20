В резюме Джона Макларена обнаружили упоминание Project Chamber - ремейка Resident Evil 0

Сегодня надёжное издание MP1st подтвердило разработку ремейка Resident Evil 0. По данным издания, Билли Коэна сыграет Джон Макларен, а ремейк проходит под кодовым названием Chamber.
Пользователи обнаружили, что в резюме Джона Макларена значится некий Project Chamber (предстоящая ААА-игра), что действительно подтверждает слухи об участии актёра в ремейке Resident Evil 0.
Дата выхода ремейка на данный момент неизвестна.
Где 5 часть ремейк нужна нам 5 часть ремейк
Нет. Она и так хорошо выглядит.
Зачем ремейк делать на шутерный проходняк, ты бы ещё попросила ремейк на Resident Evil Umbrella Corps
5 и 6 части худшие в серии как по мне.